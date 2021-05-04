Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 мая: 62 заболели, 2 скончались, 49 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 62 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 418 человек. Общее число умерших - 672, за минувшие сутки скончались два пациента.

Вместе с этим еще 49 кузбассовцев выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 158 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 588 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2231 человек.