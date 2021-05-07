Первая в Кузбассе женщина стала Героем Труда

Вместе с Людмилой Сусляковой на сегодняшний день такой высокой государственной награды в стране удостоен 71 человек. Фото: телеканал "Десятка".

Накануне майских праздников президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Труда Российской Федерации» пяти россиянам. В их числе оказалась и 58-летняя новокузнечанка Людмила Суслякова. Она стала третьим Героем Труда России в Кузбассе и первой женщиной в регионе, получившей это почетное звание.

- Позвонили с дирекции нашей и сказали: «Людмила Егоровна, сегодня подписан указ, вам такую вот награду». Конечно, для меня был полный шок. Сначала было, конечно, неверие, но сейчас уже осознаю случившееся, - вспоминает знаменательный день Людмила Суслякова.

Профессию третьего в Кузбассе Героя Труда нельзя отнести к женским - новокузнечанка работает машинистом крана в доменном цехе Западно-Сибирского металлургического комбината. Как пришла в профессию 40 лет назад молоденькой 18-летней девчонкой, так до сих пор и трудится на одном месте. Она сама уже давно стала наставником для молодых рабочих доменного цеха, помогая им овладеть навыками и знаниями и быстрее адаптироваться в новом коллективе. Как пояснили в пресс-службе компании ЕВРАЗ ЗСМК, Людмила Суслякова также является соавтором многих масштабных проектов. В том числе по внедрению и освоению технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива. Помимо экономического эта технология имеет и экологический эффект, позволяя снижать выбросы парникового газа в атмосферу.

Сил Людмилы Егоровны хватает и на общественную жизнь: она входит в состав женсовета Запсиба и, по словам коллег, не только помогает улучшать условия труда для женщин доменного цеха, но и активно шефствует над воспитанниками новокузнецкого детского дома-школы № 95 и часто бывает там с визитами.

При этом Людмила сама мать троих сыновей. Старший сын тоже работает в доменном цехе, двое других - в культурном центре металлургического комбината. Муж - профессиональный шахтер, у него 37 лет подземного стажа, он уже вышел на пенсию.

Свою золотую звезду Людмила еще не получила. Награждение будет проходить в Москве, а вот когда и где, ей пока не сообщили.

КСТАТИ

Две звезды Героев - у шахтеров из Киселевска

Госнаграду «Герой Труда Российской Федерации» возродили в 2013 году. И в числе первых пяти человек, кому ее вручили, оказался бригадир киселевской шахты «Котинская» Владимир Мельник. В настоящее время он депутат Госдумы РФ.

Второй раз почетное звание жителю Кузбасса присвоили в 2018 году. Высокую награду получил еще один горняк - и опять из Киселевска, но уже работник шахты «Талдинская-Западная 2», проходчик Александр Куличенко. В настоящее время он находится на заслуженном отдыхе.