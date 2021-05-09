В Кемерове военный «Урал» загорелся во время парада

Несмотря на происшествие "Урал" (на снимке - за брнеавтомобилем) все-таки принял участие в параде. Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове мероприятия, посвященные 76-й годовщине Великой Победы, едва не омрачились: прямо во время парада у военного «Урала», ожидавшего своей очереди присоединиться к торжественному шествию боевой техники, под капотом вспыхнуло пламя. Очевидцы происшествия выложили видеоролик в социальные сети.

На видеоролике видно, что после обнаружения пламени вокруг загоревшегося «Урала» началась суета. Которая усилилась после того, как обе попытки водителя воспользоваться автомобильным огнетушителем, оказались безрезультатными: баллон так и не сработал.

Но солдат, управлявший автомобилем, не растерялся: вернув огнетушитель на место, через несколько секунд он вынырнул из кабины с мокрой тряпкой. Пламя еще не успело разгореться и военнослужащему хватило нескольких взмахов куском ткани, чтобы оно совсем погасло.

Кстати, не зря военные «Уралы» называют техникой, которой все нипочем: несмотря на происшествие грузовик практически сразу после возгорания принял участие в параде.

Причиной возгорания грузовика стало замыкание электроповодки. Фото: Кадр видео

Как пояснили журналистам в командовании Кемеровского гарнизона, причиной возгорания на грузовом автомобиле стало короткое замыкание электропроводки.

- Водитель ликвидировал замыкание и после устранения неисправности принял участие в торжественном шествии, - подтвердили «КП» военные.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в торжественном шествии по улицам Кемерова приняли участие более 30 единиц военной техники. Среди них БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и «Выстрел», реактивная система залпового огня «Град» и зенитный ракетный комплекс «Оса», а также минометный комплекс «Сани» и гаубица «Мста-Б». Завершили парад ретроавтомобили военных лет.