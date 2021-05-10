День Победы в Кемерове глазами "Комсомолки"

Жители и гости областного центра в День победы прогулялись по улице Весенней. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Жители и гости областного центра в День победы прогулялись по улице Весенней. Она превратилась в аналог Арбата там проходила выставка художников «Навстречу Победе!», на которой были представлены репродукции картин, отображающие основные события Великой Отечественной.

Выставка художников «Навстречу Победе!». Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Также горожане ознакомились с работами учащихся детской школы искусств №46, была представлена выставка-конкурс изобразительного искусства «Весна. Кузбасс. Победа». Жители с удовольствием учувствовали в инсталляции "В землянке", где каждый желающий мог примерить на себя военный плащ и сделать фотографию.

Выставка-конкурс изобразительного искусства «Весна. Кузбасс. Победа». Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Инсталляции "В землянке". Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

На площади перед гимназией №1 реконструировали работу «Военного госпиталя №1027». Горожане увидели, как с фронта привозили раненых и ухаживали за ними, а творческие коллективы давали концерты перед выздоравливающими бойцами.

На площади перед гимназией №1 реконструировали работу «Военного госпиталя №1027». Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ