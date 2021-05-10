Десять интересных фотографий со Дня Победы в Новокузнецке

Во главе колонны военной техники второй год подряд проехал легендарный танк Т-34 Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ

В День Победы в Новокузнецке состоялось торжественное шествие военной техники и парадных расчетов по главным улицам города. Возглавил торжественное шествие уже второй год подряд легендарный танк Т-34. Напомним, он много лет стоял на пьедестале у КМК, а в прошлом году - к параду в честь 75-летия Великой Победы его отреставрировали.

Торжественное шествие техники состоялось на улице Кирова. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ

Помимо танка в параде приняли участие и бронетранспортеры. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ

В колонне техники новокузнечане увидели, как современную боевую технику: БТР-80, БТР-КШ, бронеавтомобиль «Тигр», БМ-21 «Град» и так далее, так и автомобили времен Великой Отечественной войны с установленными на них орудиями, и грузовые автомобили военного периода, в том числе иностранные "Виллисы".

Грузовые автомобили военных лет тоже проехались по улице Кирова. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ

Механизированную колонну замыкали мотоциклы, восстановленные энтузиастами: «Урал», М-71, К-750, М-62, МВ-750.

Мотоциклы тоже вошли в состав колонны. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ

Возложение цветов к Вечному огню на бульваре Героев. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Новокузнечане весь день несли цветы к Вечному огню на бульваре Героев, вспоминая тех, кто не вернулся с полей сражений и тех, кого уже нет с нами. В числе первых - глава города Сергей Кузнецов.

Ветераны тоже смогли почтить память павших. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ

В церемонии возложения цветов у «Вечного огня» мемориального комплекса «Бульвар Героев» традиционно приняли участие и ветераны Великой Отечественной войны. На 9 мая 2021 года в Новокузнецке живут 58 фронтовиков, 11 военнослужащих в годы войны, 50 жителей блокадного Ленинграда, 70 несовершеннолетних узников концлагерей, 1222 труженика тыла.

Для каждого ветерана Великой Отечественной войны организовали адоресное поздравление. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ

Ветеранов Великой Отечественной поздравили фронтовыми бригадами прямо во дворах их домов. В честь Героев Победы, в общей сложности 21 концерт подготовили артисты учреждений культуры.

Во дворах, где живут участники войны, прошли мини-концерты. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ

Глава города лично поздравил Ивана Ивановича Рогинцева.

Каждую встречу с Иваном Ивановичем Рогинцевым жду с особым чувством! А в праздник Победы хочется поздравить его с особой теплотой! Для меня он: Человек и Победитель (с большой буквы)!, - написал Сергей Кузнецов на своей странице в социальной сети.