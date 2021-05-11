В Междуреченске прошла реконструкция битвы за Берлин

Фото: пресс-служба администрации Междуреченска.

Свист пуль, пушечных залпов и взрывы бомб услышали 9 Мая жители Междуреченска прямо в центре города. Здесь на участке площадью 10 тысяч квадратных метров прошла реконструкция битвы за Берлин, состоявшейся 30 апреля, и подвига нашего земляка - Николая Масалова. Это тот самый солдат, который, услышав плач маленькой немецкой девочки и рискуя жизнью, вынес ее из-под обстрела. Позднее этот подвиг скульптор Евгений Вучетич увековечил памятником в берлинском Трептов-парке.

Идея о реконструкции этого подвига принадлежит междуреченцу Андрею Потапову. Он поделился своими рассуждениями в социальной сети, и его поддержала Анна Цивилева. Затем к реализации идеи подключилось местное отделение «Российского союза ветеранов Афганистана», и все завертелось. Заявка, поданная в Фонд президентских грантов, была одобрена, и оттуда выделили 493 тысячи рублей. Еще 145 тысяч выделил городской бюджет. Эти деньги первым же делом направили на приобретение солдатской амуниции и пиротехнических изделий.

Фото: пресс-служба администрации Междуреченска.

А вот сама подготовка штурма Берлина заняла два года. Все это время писали сценарий, подбирали артистов, репетировали, изготавливали необходимую одежду и декорации. Например, за ДК «Распадский» появился водный канал протяженностью 100 метров, два полуразрушенных дома после бомбежек, разместились военные автомобили и другие детали военного сражения. Только установка декораций на месте будущей битвы заняла два дня! А вот на само действие – сражение и подвиг Николая Масалова у реконструкторов ушло около часа.К слову, в театрализованной постановке ппод открытым небом принимали участие 300 человек.

Жители Междуреченска остались в восторге. Некоторые настолько прониклись разворачивающимися событиями, что даже, по их признанию, расплакались, когда «Николай Масалов» донес ребенка до своих.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, военно-историческая реконструкция прошла в Междуреченске в рамках акции «Фронтовые бригады во дворах».