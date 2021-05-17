В Кузбассе ожидается арктический воздух, дождь и потепление до +28

Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили, что на этой неделе придется ощутить небольшое похолодание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, кузбассовцам на этой неделе придется ощутить небольшое похолодание, связано оно с затоком холодной воздушной массы из районов Арктики. Так, во вторник, 18 мая, столбики термометров еще сохранятся днем на отметках +18… +23, местами даже повысятся до +28, ночью будет +5... +10, кое-где до +15. Ветер будет дуть северный, ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, днем 7-12, порывы до 20 метров. Кратковременные дожди и местами грозы, возможен град, дымка.

В среду, 19 мая, температура начнет понижаться, ночью +5… +10 местами до +15, а днем +12… +17. Ветер северо-восточный - ночью 5-10 метров в секунду, а днем - 8-13, порывы до 20 метров. Обещают кратковременные дожди.

В четверг, 20 мая, ночью 0… +5, местами заморозки до -2, днем +7… +12. Ветер будет северный - 5-10 метров в секунду ночью, порывы до 17 метров. Местами кратковременные дожди.

В пятницу, 21 мая, в ночное время 0… +5, кое-где заморозки 0… -5, после восхода солнца +10… +15. Ветер северо-восточный - 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров. Синоптики обещают погоду без существенных осадков.