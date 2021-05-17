В Кемеровской области откроют 33 пляжа

Этим летом в Кузбассе планируют открыть 33 пляжа в 15 муниципалитетах и 57 мест массового отдыха у воды в 28 территориях. Фото: Павел КЛОКОВ

Этим летом в Кузбассе планируют открыть 33 пляжа в 15 муниципалитетах и 57 мест массового отдыха у воды в 28 территориях. Причем в Белове, Яйском, Гурьевском, Чебулинском муниципальных округах и в Новокузнецком районе появятся новые зоны отдыха, которые раньше не входили в список официально разрешенных.

Об этом сообщил губернатор Кузбасса на аппаратном совещании, посвященном вопросам летнего отдыха в регионе. На нем же Сергей Цивилев потребовал обеспечить безопасность кузбассовцев во время отдыха у воды и, в частности, поручил ввести патрулирование в несанкционированных местах традиционного купания и обеспечить там размещение запрещающих знаков. Такое требование главы региона связано с количеством несчастных случаев на воде прошлым летом: в 2020 году в Кузбассе утонули 73 человека, среди которых было 13 детей. В этом году купальный сезон еще впереди, но четверо жителей области, открывшие его досрочно, тоже пополнили печальную статистику.

Для предотвращения несчастных случаев во время купания на кузбасских пляжах и в официальных зонах отдыха у воды будут дежурить аттестованные спасатели, на территориях разместят стенды с информацией о правилах безопасного поведения на воде. Здесь же отдыхающие смогут узнать температуру воды и воздуха, направление и силу ветра, скорость течения, схему территории и акватории пляжа с указанием наибольших глубин. А еще любителей позагорать обеспечат лежаками, тентами, зонтами для защиты от солнца, душем с естественным подогревом воды, туалетами, баками с кипяченой водой и фонтанчиками с питьевой водой при наличии водопроводов. До начала купального сезона на водоемах проведут водолазное обследование и очистку от мусора акваторий пляжей.

А знаки «Купаться запрещено» начали устанавливать уже сейчас. Только в Кемерове их вдоль берега озера Красное появилось уже 49 штук, подготовлено еще 12 знаков.

Сколько именно мест отдыха у воды откроется в областном центре, пока неизвестно. А вот в Новокузнецке будет 11 пляжей и четыре места массового отдыха у воды, в том числе два пляжа и две зоны отдыха - для людей с ограниченными возможностями.