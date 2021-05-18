Определены победители конкурса «Рисуем Вечный огонь»

Дорогие наши читатели! В конце апреля редакция газеты «Комсомольская правда» - Кемерово» объявила конкурс рисунков, посвященный 76-летию Великой Победы. Его участниками могли стать дети от 4 до 12 лет. Чтобы получить шанс побороться за призы, необходимо было нарисовать Вечный огонь. И вот наступило время подвести итоги конкурса.

Спасибо всем нашим участникам за присланные рисунки! Они такие разные, но такие трогательные. В каждом из них - гордость за подвиг тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Редакционному жюри пришлось трудно при выборе победителей, ведь все рисунки были достойны призов. Напомним, приз за первое место - сертификат на одну тысячу рублей в магазин канцелярских товаров «Волна», за второе место - билеты на двух человек в музей-заповедник «Томская писаница» и за третье место - два билета в Кемеровский ботанический сад. Был предусмотрен и поощрительный приз - книги и детские журналы от издательского дома «Комсомольская правда».

В итоге большинством голосов были выбраны следующие победители и призеры.

Возрастная категория 4-7 лет:

1-е место - Валерия Буйненко

2-е место - Егор Завьялов

3-е место - Максим Домненко

Поощрительный приз: Оля Рассохина

Возрастная категория 8-12 лет:

1-е место - Данила Романосов

2-е место - Кирилл Пуртов

3-е место - Никита Буреев

Поощрительный приз: Никита Поздняков

Благодарим всех за участие!