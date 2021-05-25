Кемеровскую чиновницу убил и расчленил знакомый

Изначально убийца убеждал сотрудников, что ничего не знает. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

О пропаже 21-летней девушки, которая работала в областной администрации, стало известно 19 мая. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» разместили ориентировку и объявили о розыске, но 21 мая они сообщили, что девушка погибла.

- Найдена, погибла. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшей, - рассказали волонтеры.

В кузбасском Следкоме, где после обнаружения тела чиновницы возбудили уголовное дело, сообщили подробности случившегося. Как оказалось, убийство не связано с ее профессиональной деятельностью, основная версия - преступление совершено на бытовой почве. Подозреваемый - 25-летний знакомый убитой - уже задержан.

Изначально он убеждал сотрудников, что ничего не знает о местонахождении девушки. Затем признался и рассказал, что у него случилась ссора с погибшей. Причиной послужила ревность. В ходе конфликта он вышел из себя и со злости ударил девушку гантелей по голове.

Когда парень понял, что совершил убийство, он решил вынести тело из квартиры. Прежде чем отнести труп в мусорный бак, он расчленил тело погибшей и разложил его по пакетам. После принялся замывать следы преступления в квартире химическими средствами, но полицейские все-таки обнаружили орудие убийства и одежду, в которой оно было совершено.

Задержанного заключили под стражу, со следствием он сотрудничает. В настоящее время назначен ряд экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая. Устанавливаются все обстоятельства уголовного дела.