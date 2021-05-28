На выходных в Кузбассе ожидаются заморозки до - 3 градусов

Похолодание будет недолгим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбасс накрыло волной холода. Начавшееся накануне вечером похолодание продержится все выходные, кроме того, а в воскресенье , 30 мая, погода вновь начнет меняться в лучшую сторону.

Так сегодня в пятницу, 28 мая, из-за пришедшего холодного фронта в регионе будет всего +10… +15 градусов, по югу – до + 21, также ожидается северо-западный ветер с порывами до 17-22 м/с, а еще кратковременные дожди и грозы.

В ночь на субботу, 29 мая, столбики термометров опустятся до +2.. +7 градусов, а местами и до трех градусов ниже нуля. Днем будет +11… +16 градусов, по югу до +21, при этом ветер останется порывистым – до 15 м/с, но сменит направление на восточное. Дожди возможны только в ночное время, день пройдет без существенных осадков.

Ночь на воскресенье, 30 мая, окажется еще более холодной чем предыдущая: всего +1… +6, местами заморозки до -3. А вот днем воздух прогреется уже до +17… +22 градусов. Ветер будет уже теплым – южным, и ослабнет до 2-7 м/с. Последний день месяца порадует еще больше: если ночью еще будет + 5… +10 градусов, то днем солнце пригреет до + 23… +28 градусов. Ветер по прежнему будет дуть с юга, но порывы училятся до 17 м/с. Кроме того, в этот день вновь ожидаются грозы.