Парижские тайны, итальянские страсти и кузбасские откровения: как интересно провести выходные в Кемерове

Мюзикл «Парижские тайны». Фото: Музыкальный театр Кузбасса.
Тайны и не только
Идем на мюзикл, полный интриг, коварства, жестокости и, конечно, любви.
Музыкальный театр Кузбасса не так давно представил новую постановку - «Парижские тайны». Это не классический мюзикл, а эстрадный, где шоу органично переплетено с сюжетной линией классического первоисточника, одноименного романа Эжена Сю. Париж середины XIX века - это не только яркий, красивый, светский город, но и опасный, разгульный и даже криминальный. Основной конфликт разворачивается между маркизом Родольфо де Самбреем и бароном Лансиньяком, который предлагает маркизу взятку за карты Парижа, в которых указаны новые улицы, чтобы продать дома мэрии. Приключения героев мюзикла полны интриг, коварства, жестокости и, конечно, любви, которая торжествует в финале, выдержав серьезные испытания на своем пути.
- Яркие музыкальные номера, авантюрный сюжет, стильная хореография, масштабная сценография и великолепные костюмы, безусловно, доставят радость и наслаждение как искушенным театралам, так и молодым зрителям, впервые попавшим в этот загадочный мир! - отмечают в театре.
Музыкальный театр Кузбасса
пр. Советский, 52
27 - 28 мая, начало в 18.30
Цена билетов: 300 рублей
***************************************************************************
Премьера спектакля «Рождество в доме Купьелло». Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.
Это все - игрушки
Смотрим спектакль.
Кемеровский Театр для детей и молодежи приглашает горожан на премьерный спектакль «Рождество в доме Купьелло». Сюжет повествует нам о нескольких днях из жизни простой итальянской семьи. Глава семьи синьор Купьелло чрезвычайно увлечен и озабочен - ему нужно успеть смастерить к Рождеству праздничную игрушку-ясли. Все его время и силы уходят на это. Остальные члены семьи не просто не разделяют его увлечения, оно их даже раздражает! Жена постоянно ворчит на Купьелло. Сын - избалованный подросток, оказывается еще и воришкой. Брату негде жить, кроме дома Купьелло, и он не дает покоя всей семье. Дочь влюбилась и собирается бросить законного мужа и сбежать с любовником!
Синьор Купьелло - большой ребенок, не будучи в силах установить мир в своей семье, он отгораживается от нее тем, что мастерит игрушки. Это скрашивает его жизнь. Что же касается окружающих, никто не воспринимает то прекрасное, к чему тянется его душа.
Театр для детей и молодежи
ул. Арочная, 37
28 мая, начало в 18.30
Цена билетов: 400 рублей
***************************************************************************
Приключения маленького гнома. Фото: Театр кукол Кузбасса.
Просто волшебно!
Ведем ребенка в театр.
Жил да был в одном дремучем лесу старый гном-волшебник. Почему он был волшебником? Да потому, что у него была книга с заклинаниями! А еще у дедушки-гнома был внук, маленький гном по имени Бом. И он очень хотел научиться колдовать! Ведь это так просто - «чары-мары» - и ты превращаешься в зайца, волка или супербелку! Вот только дедушка не разрешал гномику брать чудо-книгу. Но в один прекрасный день старый гном ушел по делам и оставил ее на самом видном месте. Вот тут-то все и началось. Узнать, чем закончилась история можно, сходив на спектакль «Гном Бом и волшебная книга» в Театре кукол Кузбасса.
Театр кукол Кузбасса
ул. Весенняя, 18
29 мая, начало в 13.00 и 15.00
Цена билетов: от 170 до 350 рублей
***************************************************************************
Хороший вопрос
Идем на премьеру о нашем городе.
Кемеровский драмтеатр приглашает зрителей на премьерный показ спектакля «Человек из К». Театры решили разобраться, в чем же уникальность человека из Кемерова? Что занимает мысли людей, с которыми мы стоим рядом на автобусных остановках, в очередях на кассу, чьи дети играют с нашими на детских площадках? Почему одни уезжают, а другие не променяют родной город ни на какой другой?
Артисты театра драмы Кузбасса под руководством известного драматурга Вячеслава Дурненкова и главного режиссера театра Антона Безъязыкова провели свое исследование. Результатом их работы стал спектакль-вербатим «Человек из К», состоящий из реальных монологов обычных людей нашего города.
Театр драмы Кузбасса
ул. Весенняя, 11
28 мая, начало в 18.30; 30 мая, начало в 18.00
Цена билетов: 350 рублей