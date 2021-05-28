Парижские тайны, итальянские страсти и кузбасские откровения: как интересно провести выходные в Кемерове

Мюзикл «Парижские тайны». Фото: Музыкальный театр Кузбасса.

Тайны и не только

Идем на мюзикл, полный интриг, коварства, жестокости и, конечно, любви.

Музыкальный театр Кузбасса не так давно представил новую постановку - «Парижские тайны». Это не классический мюзикл, а эстрадный, где шоу органично переплетено с сюжетной линией классического первоисточника, одноименного романа Эжена Сю. Париж середины XIX века - это не только яркий, красивый, светский город, но и опасный, разгульный и даже криминальный. Основной конфликт разворачивается между маркизом Родольфо де Самбреем и бароном Лансиньяком, который предлагает маркизу взятку за карты Парижа, в которых указаны новые улицы, чтобы продать дома мэрии. Приключения героев мюзикла полны интриг, коварства, жестокости и, конечно, любви, которая торжествует в финале, выдержав серьезные испытания на своем пути.

- Яркие музыкальные номера, авантюрный сюжет, стильная хореография, масштабная сценография и великолепные костюмы, безусловно, доставят радость и наслаждение как искушенным театралам, так и молодым зрителям, впервые попавшим в этот загадочный мир! - отмечают в театре.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

27 - 28 мая, начало в 18.30

Цена билетов: 300 рублей

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Премьера спектакля «Рождество в доме Купьелло». Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Это все - игрушки

Смотрим спектакль.

Кемеровский Театр для детей и молодежи приглашает горожан на премьерный спектакль «Рождество в доме Купьелло». Сюжет повествует нам о нескольких днях из жизни простой итальянской семьи. Глава семьи синьор Купьелло чрезвычайно увлечен и озабочен - ему нужно успеть смастерить к Рождеству праздничную игрушку-ясли. Все его время и силы уходят на это. Остальные члены семьи не просто не разделяют его увлечения, оно их даже раздражает! Жена постоянно ворчит на Купьелло. Сын - избалованный подросток, оказывается еще и воришкой. Брату негде жить, кроме дома Купьелло, и он не дает покоя всей семье. Дочь влюбилась и собирается бросить законного мужа и сбежать с любовником!

Синьор Купьелло - большой ребенок, не будучи в силах установить мир в своей семье, он отгораживается от нее тем, что мастерит игрушки. Это скрашивает его жизнь. Что же касается окружающих, никто не воспринимает то прекрасное, к чему тянется его душа.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

28 мая, начало в 18.30

Цена билетов: 400 рублей

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Приключения маленького гнома. Фото: Театр кукол Кузбасса.

Просто волшебно!

Ведем ребенка в театр.

Жил да был в одном дремучем лесу старый гном-волшебник. Почему он был волшебником? Да потому, что у него была книга с заклинаниями! А еще у дедушки-гнома был внук, маленький гном по имени Бом. И он очень хотел научиться колдовать! Ведь это так просто - «чары-мары» - и ты превращаешься в зайца, волка или супербелку! Вот только дедушка не разрешал гномику брать чудо-книгу. Но в один прекрасный день старый гном ушел по делам и оставил ее на самом видном месте. Вот тут-то все и началось. Узнать, чем закончилась история можно, сходив на спектакль «Гном Бом и волшебная книга» в Театре кукол Кузбасса.

Театр кукол Кузбасса

ул. Весенняя, 18

29 мая, начало в 13.00 и 15.00

Цена билетов: от 170 до 350 рублей

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Хороший вопрос

Идем на премьеру о нашем городе.

Кемеровский драмтеатр приглашает зрителей на премьерный показ спектакля «Человек из К». Театры решили разобраться, в чем же уникальность человека из Кемерова? Что занимает мысли людей, с которыми мы стоим рядом на автобусных остановках, в очередях на кассу, чьи дети играют с нашими на детских площадках? Почему одни уезжают, а другие не променяют родной город ни на какой другой?

Артисты театра драмы Кузбасса под руководством известного драматурга Вячеслава Дурненкова и главного режиссера театра Антона Безъязыкова провели свое исследование. Результатом их работы стал спектакль-вербатим «Человек из К», состоящий из реальных монологов обычных людей нашего города.

Театр драмы Кузбасса

ул. Весенняя, 11

28 мая, начало в 18.30; 30 мая, начало в 18.00

Цена билетов: 350 рублей