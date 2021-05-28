Кузбасские пенсионеры массово идут на вакцинацию

Перед тем, как поставить прививку, каждого пациента осматривает фельдшер. Фото: Федор БАРАНОВ

В Кузбассе продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. На четверг, 27 мая, только в областном центре 57 691 житель привился от коронавируса, в том числе 24 091 - в возрасте старше 60 лет. В Кемерове проходят вакцинацию организованные группы ветеранов и пожилых людей. Так, в поликлинике № 5 одновременно привились 40 человек из Центрального, Ленинского и Заводского районов столицы Кузбасса. Перед постановкой вакцины каждого пациента осматривает фельдшер. Медицинские работники измеряют температуру, артериальное давление, пульс, уточняют наличие хронических заболеваний. Поставившие в четверг прививки кемеровчане отметили, что пошли на этот шаг, чтобы уберечь себя и своих близких от коронавируса, а кто-то решил привиться перед дальней поездкой в гости к родным.

Организованная вакцинация такой большой группы пенсионеров - следствие того, что областной и городской совет ветеранов пригласил на прививку в поликлинику № 5 своих соратников. И такие массовые вакцинации проводятся часто. Председатель городской ветеранской организации Владимир Балахонов отметил, что сотрудничество с медицинскими учреждениями организовано в каждом районе города, а Нина Неворотова, председатель региональной организации ветеранов, подчеркнула, что целенаправленная работа по вакцинации от опасной инфекции пожилых людей проводится ветеранскими организациями регулярно с декабря минувшего года в разных территориях Кухбасса. Председатели городских и районных советов ветеранов сами идут на прививки и убеждают в необходимости их поставить других пожилых людей. Только на днях в Топкинском и Ижморском округах ветераны-активисты массово посетили прививочные кабинеты. В Юрге аж сто человек записались на вакцинацию через совет ветеранов.

Вместе с прививкой для пожилых людей проводят консультации специалистов по вопросам охраны здоровья, профилактики разных заболеваний.

Тем не менее этого недостаточно. Как отметила Ольга Никулина, заместитель главврача по лечебно-профилактической работе, Минздрав России поставил перед Кузбассом задачу - охватить вакцинацией 90% жителей региона старше 60 лет. Пока из тех людей, что значатся в списках поликлиники № 5, привилась только четверть пенсионеров.

Для достижения этой цели медицинские организации в том числе организуют вакцинацию на дому для маломобильных жителей.

Добавим, что в Кузбассе на сегодняшний день открыто 138 стационарных прививочных пунктов, организовано 50 мобильных пунктов вакцинации, также работают временные пункты вакцинации в торговых центрах городов Кемерово, Новокузнецк, Белово и Прокопьевск.