Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 мая: 53 заболели,2 скончались,52 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 53 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 917 человека. Общее число умерших - 719, за минувшие сутки двое скончались.

Вместе с этим еще 52 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 593 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 605 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1766 человека.