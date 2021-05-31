Компания АО «Стройсервис» получила награду международного конкурса за «День шахтера-2020 online»

Фото: АО «Стройсервис»

Проект компании АО «Стройсервис» по празднованию Дня-шахтера-2020 в онлайн-формате стал одним из победителей международного конкурса «Пресс-служба-2020» в специальной номинации «Выбор журнала «Пресс-служба».

Участие в конкурсе приняли более 100 проектов со всей России и стран СНГ, и «День шахтера-2020 OnLine» отметили как один из самых интересных опытов организации внутрикорпоративных коммуникаций в условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

Фото: АО «Стройсервис»

Для «Дня шахтера-2020 OnLine» была создана специальная платформа, где все желающие могли пройти онлайн-тест об истории компании АО «Стройсервис» и посмотреть первый выпуск шоу-программы «Забойный вечер», в которой были подведены итоги шахтерского года. Кроме того, был запущен Instagram-конкурс #Мини-горняк, который губернатор Кузбасса Сергей Цивилев оценил настолько высоко, что объявил его региональным. В итоге, участие в «Дне шахтера-2020 OnLine» приняли более 1,5 тысячи человек.

Награждение победителей международного конкурса состоялось в Москве.