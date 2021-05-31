Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2021 7:24

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 мая: 53 заболели, 2 скончались, 56 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 53 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 027 человек. Общее число умерших - 724, за минувшие сутки двое скончались.

Вместе с этим еще 56 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 708 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 595 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1805 человек.

Яндекс-статистика.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости