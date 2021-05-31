Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 мая: 53 заболели, 2 скончались, 56 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 53 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 027 человек. Общее число умерших - 724, за минувшие сутки двое скончались.

Вместе с этим еще 56 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 708 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 595 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1805 человек.