Всероссийский форум «Вектор детства» состоится в Кемерове

«Вектор детства» объединит выставочную и деловую часть, а также интерактивную программу для детей и родителей.

Во вторник, 1 июня, в новом ледовом дворце Кемерова на Притомском проспекте, 12 стартует первый Всероссийский форум «Вектор детства», который проводится по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка и правительства Кемеровской области.

Форум продлится два дня и в его программе множество мероприятий. Так, в его рамках уполномоченные по правам ребенка из 85 регионов России вместе с педагогами и медиками обсудят актуальные вопросы государственной политики в сфере поддержки и защиты семьи и детства: цифровую образовательная среду, инклюзивное образование, формирование позитивного контента в СМИ и интернете, меры социальной поддержки, развитие физической культуры и спорта, производство отечественных детских товаров и другие важные вопросы.

Посетить форум могут и все желающие кемеровчане. Причем вместе с детьми. В ледовом дворце откроется масштабная выставка детских товаров. Экспозиция, организованная при поддержке Минпромторга России, представит продукцию российских производителей: одежду и обувь, игрушки и робототехнику, косметические средства, детскую мебель и учебное оборудование, товары для творчества, а также категорию товаров для детей с ограниченными возможностями.

Помимо этого, на площадке будут проводиться открытые мастер-классы с использованием продукции российских производителей для всех возрастов: здесь можно будет сыграть в напольные шахматы и определить, к какому виду спорта наиболее склонен ваш ребенок, создать мультфильмы и анимации, заняться бумагопластикой и арт-терапией и даже поучаствовать в активных играх для детей 2-3 лет. Кроме того, гостей форума ждет показ популярных мультфильмов на большом экране, музыка, аниматоры и выступления творческих коллективов. Одним словом, на форуме можно весело и с пользой провести семейный досуг. Не пропустите!