В Кузбассе создали надпись из 7,5 тысячи сосен

В регионе уже высажено 567,8 тысячи деревьев. Фото: пресс-служба АПК.

В юбилейный год в Кузбассе намечено создать новые леса на площади свыше двух тысяч гектаров, а также расширить «зеленые пояса» вокруг промышленных центров - Кемерова и Новокузнецка.

А в рамках губернаторского проекта «Мой зеленый двор», посвященного 300-летию образования Кузбасса, более 60,4 тысячи деревьев высадили на 484 участках в населенных пунктах. Помимо этого, массовые посадки запланированы во всех муниципальных образованиях.

Так, в селе Кузедеево Новокузнецкого района 28 мая был создан памятный геоглиф - надпись из 7,5 тысячи сосен «300 лет Кузбассу» в честь предстоящего юбилея региона.

- Деревья не только влияют на экологию, способствуют очищению воздуха, но и украшают территорию, делают ее уютнее. Важно, что к акциям по озеленению присоединяются жители Кузбасса. Это означает, что им не все равно, как выглядят их дворы, города и поселки, они хотят оставить будущим поколениям цветущий, зеленый регион, отмечает губернатор Сергей Цивилев.

В ходе проходящих сейчас массовых акций по озеленению в регионе уже высажено 567,8 тысячи деревьев. В них участвовали более 50 тысяч кузбассовцев.

Так, в рамках международной акции «Сад памяти», проходящей в Кузбассе во второй раз в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», было выбрано 264 точки высадки, которые нанесены на Всероссийскую интерактивную карту.

Старт акции, призванной напомнить, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне, в Кузбассе был дан 30 апреля в Новокузнецке. Губернатор Сергей Цивилев вместе с ветеранами, сотрудниками промышленных предприятий города и молодежью высадили в сквере Бардина липы, рябины и сирень - 76 деревьев по количеству мирных лет, прошедших после окончания Великой Отечественной войны. В день последнего звонка более 10,6 тысячи выпускников из 369 образовательных организаций высадили 1500 деревьев. Свыше 750 студентов и преподавателей колледжей и техникумов посадили 2744 дерева хвойных и лиственных пород.

В акции участвуют предприятия региона - многие из них помогли муниципалитетам в приобретении посадочного материала. Кроме того, промышленные компании сами активно участвуют в обновлении кузбасских лесов, высаживая сеянцы на лесокультурных площадях.

Добавим, что сегодня в Кузбассе функционируют семь питомников, которые в этом году поставят пять миллионов саженцев кедра, сосны сибирской и обыкновенной, лиственницы сибирской.