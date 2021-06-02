«Fresh-уроки» от «Разреза Кийзасский» начали давать плоды

Фото: пресс-служба группы «Сибантрацит»

Экопроект «Fresh-уроки», который «Разрез Кийзасский» (входит в группу «Сибантрацит») запустил этой весной, не только продолжает жить и развиваться, но и начал приносить свои плоды. Напомним, цель этого проекта - расширить знания школьников всех возрастов об окружающем мире, научить их более бережно относиться к природе. И эффект заметен уже после первых двух уроков, проведенных для учеников школы № 1 города Мыски.

На них дети разделяли на группы бумагу, пластик, стекло, железо и прочие отходы, которые принес на урок экотренер, а также искали на использованных товарах специальную маркировку, обозначающую возможность утилизации упаковки. Также школьники узнали об эковолонтерстве на территории Мысковского городского округа - участии в субботниках, высадках деревьев и прочих инициативах.

- Человек за год производит в среднем 400 килограммов отходов, а население нашей страны - свыше 140 миллионов. Я даже не могу представить, какие огромные кучи мусора накапливаются! Если мы снизим количество отходов, свалок будет меньше, что положительно скажется на окружающей среде. Теперь я начну бережно относиться к вещам: откажусь от пластиковой посуды, начну обмениваться книгами с одноклассниками, а не покупать новые, - говорит школьница Аксинья Аксенова.

И девочка далеко не единственная, кто после «Fresh-уроков» изменил свое отношение к миру. Заместитель директора школы № 1 Анастасия Молярова отметила, что большинство детей после посещения занятий, организованных угледобывающим предприятием, стали активно внедрять в свою жизнь экопривычки, а также проявили интерес к экологическим мероприятиям.

- Многие ребята отказались от полиэтиленовых пакетов, носят в школу «сменку» в тканевых сумках, которые подарили на уроках. Дети с удовольствием участвуют в посадках деревьев, хотят, чтобы город был зеленым, цветущим, - говорит педагог и подчеркивает, что «Разрез Кийзасский» выполняет важную миссию - рассказывает подрастающему поколению, как сохранить нашу планету для потомков.

Всего таких «Fresh-уроков», которые проводились в арт-пространстве Центральной городской библиотеки Мысков, состоялось уже девять. В них приняли участие школьники самых разных возрастов. Ученики младших классов узнали о лесных богатствах Земли и необходимости их сохранения. Учащиеся средних классов - о важности сохранения водных ресурсов планеты.

С началом каникул экоуроки прекратились, но уже в сентябре «Сибантрацит» планирует их возобновить. И даже сделать их еще более интересными: расширить круг тем, количество участников, увеличить количество интерактивов.