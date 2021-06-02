Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе впервые в стране прошел Всероссийский форум «Вектор детства»

Пока что это самое масштабное по количеству участников мероприятие: на нем собрались детские омбудсмены из 85 регионов страны во главе с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой, по инициативе которой и был организован этот форум, представители федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы, а также руководители, преподаватели и методисты образовательных учреждений, сотрудники детских социальных и благотворительных организаций, специалисты медицинских учреждений.

На нем обсуждались вопросы помощи семьям, доступность образования, школьное питание, воспитание детей с особенностями развития и многие другие.

- Наша важнейшая задача — сделать нашу страну самым любимым, самым родным и самым значимым в жизни местом для детей. В этом году мы отмечаем 300-летие образования Кузбасса, и важно, что первый в стране форум, посвященный самому главному, что у нас есть, — детям, проходит у нас. В регионе проводится последовательная работа, направленная на улучшение жизни каждого кузбассовца. Конечно, особое внимание уделяем детям, от них зависит наше будущее. В Кузбассе активно строятся новые детские сады, школы, создаются все условия для всестороннего развития, учебы и отдыха детей. Мы строим ради наших детей, только они наполняют все эти здания радостью, счастьем, детским смехом, — подчеркнул Сергей Цивилев.

На пленарном заседании, которое по ряду причин состоялось на второй день мероприятия, Анна Кузнецова показала результаты мониторинга, основанные на показателях множества ведомств, позволяющие увидеть, как в каждом регионе складывается ситуация с безопасностью детей. Увы, в десятку самых безопасных Кузбасс не вошел, однако и не все так плохо, как в о многих других регионах.

Первый всероссийский форум выявил основные проблемы, и не только в Кемеровской области, на которых нужно сосредоточиться и уже в ближайшем будущем принять всевозможные меры для их решения.

Серьезным отличием первого форума «Вектор детства» от других подобных мероприятий стало то, что в числе его участников оказались сами дети и их родители. Для ребят организовали мастер-классы, где они смогли попробовать различные направления от спортивных секций до научных кружков и сразу записаться в понравившиеся. А родители участвовали в стратегических сессиях, где могли пообщаться с федеральными экспертами, задать им все интересующие вопросы и высказать свое мнение.

Кроме того, для ребят и родителей здесь организовали игры и спортивные соревнования, выступления творческих коллективов, а на большом экране транслировались популярные мультфильмы, а малышей развлекали аниматоры.