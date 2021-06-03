Губернатор Кузбасса высоко оценил представленную на выставке «Уголь России и Майнинг – 2021» продукцию предприятий СУЭК

Среди представленных экспонатов главу региона особенно заинтересовал погрузчик пневмоколесный шахтный «ППШ-1000-К».

Предприятия СУЭК Андрея Мельниченко принимают активное участие в проходящих с 1 по 4 июня в Новокузнецке XXIX Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг – 2021», XI Международной специализированной выставке «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и VI Международной специализированной выставке «Недра России».

Технологии и наработки в Кузбассе представили около 450 угледобывающих и промышленных компаний из 14 стран – Австралии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Канады, Китая, США и других. На площади 50 тыс. кв. м. разместились более 4,5 тыс. экспонатов.

– В Кузбассе много производителей, мы оказываем им поддержку не только в реализации проектов, но и в научных изысканиях, чтобы они могли разрабатывать новые технологии и как можно быстрее внедрять на производствах, - отметил на открытии выставки Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Развитие машиностроения продолжается, есть прекрасные образцы нового оборудования, в том числе по дегазации угольных пластов.

В свою очередь заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский поблагодарил главу Кузбасса Сергея Цивилева за успешную работу по созданию в регионе инвестиционного климата.

– Хотел бы отметить особую роль Кузбасса. Недавно было выпущено Постановление Правительства РФ, осуществляющее поддержку в форме государственно-частного партнерства для реализации комплексных научно-технических программ. Первая такая программа будет принята в Кузбассе, она включает более 20 инвестиционных проектов из разных сфер – от экологии до цифровизации. Каждый из этих проектов реализуется в содружестве научных организаций и индустриальных партнеров – угольных и машиностроительных предприятий Кузбасса. Важно, что угольные компании заинтересованы в реализации программы и готовы инвестировать наряду со средствами, которые будут вкладываться из федерального бюджета, – сказал Анатолий Яновский.

Сейчас машина прошла опытно-промышленные испытания на шахтах компании «СУЭК-Кузбасс» и начато ее серийное производство.

О том, насколько активно осваиваются новые инновационные технологии в горнодобывающей отрасли, губернатор и многочисленные гости выставки смогли убедиться, посетив объединенный стенд предприятий СУЭК. Среди представленных экспонатов главу региона особенно заинтересовал изготавливаемый на заводе «Сиб-Дамель» - предприятии, специализирующемся на производстве и ремонте горношахтного оборудования - погрузчик пневмоколесный шахтный «ППШ-1000-К». С опытным образцом Сергей Цивилев познакомился, побывав год назад в одном из новых цехов завода. Сейчас машина прошла опытно-промышленные испытания на шахтах компании «СУЭК-Кузбасс» и начато ее серийное производство.

В числе предлагаемых новинок также разработанный на предприятии Технологическая связь АО «СУЭК-Кузбасс» смартфон АRМА S3.2. Этот мобильный телефон способен применяться в горных выработках шахт и позволяет осуществлять голосовую связь непосредственно в зоне действий подземного персонала.