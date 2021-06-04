В Кемерове состоится областной культурный фестиваль «ТЕРРИТОРИЯ-fest»

Зрители фестиваля увидят программы лучших исполнителей и творческих коллективов Кузбасса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый региональный фестиваль-конкурс «ТЕРРИТОРИЯ-fest», который объединит 34 территории области, стартует в столице Кузбасса в пятницу, 4 июня. В нем примут участие любительские коллективы и отдельные исполнители различных жанров самодеятельного народного творчества, а также артисты-одиночки и любительские объединения декоративно-прикладного и изобразительного искусства всех муниципальных образований Кузбасса.

Местом проведения фестиваля станет сцена Зеленого театра в «Парке Чудес». Церемония открытия состоится в 15.00. И организаторы - министерство культуры и национальной политики - обещают, что это будет грандиозное представление, во время которого зрителей ждет мультимедийное шоу, акробатика батутистов, шоу барабанщиков и многое другое.

Фестиваль продлится целый месяц - до 10 июля включительно. А все потому, что представления будут проходить лишь три дня в неделю - по пятницам, субботам и воскресеньям. Каждый уик-энд с 14.00 до 19.00 перед кемеровчанами и гостями областного центра будут выступать творческие делегации городов и районов Кузбасса из лучших исполнителей и творческих коллективов, которые привезут и представят на суд зрителей и членов жюри все самое яркое, красочное и эффектное, чем богата и уникальна их местная культура (Подробнее смотрите в «Когда пройдут выступления муниципалитетов»).

По итогам презентаций всех 34 территорий члены жюри выберут лучшие визитную карточку и концертную программу, а также лучшего мастера декоративно-прикладного искусства.

ПОДРОБНОСТИ

Когда смотреть выступления муниципалитетов?

4 июня - Новокузнецк

5 июня - Белово, Киселевск

6 июня - Тяжинский и Топкинский районы

11 июня - Анжеро-Судженск и Яшкинский район

12 июня - Прокопьевск, Беловский и Крапивинский районы

13 июня - Таштагольский и Ижморский районы

19 июня - Яйский район, Краснобродский городской округ, Кемеровский район

20 июня - Осинники, Ленинск-Кузнецкий

26 июня - Калтан, Юргинский и Ленинск-Кузнецкий районы

27 июня - Юрга, Гурьевский район, Тайга

2 июля - Новокузнецкий и Промышленновский районы

3 июля - Чебулинский, Прокпьевский районы, Полысаево

10 июля - Кемерово.