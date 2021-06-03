В Кузбассе появятся новые производства и рабочие места

Благодаря соглашениям, подписанным на ПМЭФ-2021, в регион привлечены миллиарды рублей частных инвестиций. Фото: пресс-служба АПК.

Со 2 по 5 июня в северной столице России проходит XXIV Петербургский международный экономический форум, в котором принимает участие и делегация нашего региона во главе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. И уже подписаны первые соглашения между администрацией области, промышленными предприятиями и инвесторами.

В Шерегеше построят новый горнолыжный комплекс

Глобальное обновление ждет сектор Б на горе Зеленой в Шерегеше в ближайшее десятилетие. В его развитие частный инвестор планирует вложить от 5,5 до 8,8 миллиарда рублей. Соглашение об этом накануне на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и и председатель совета директоров инвестиционной компании Gleden Invest Group Александр Клячин.

- Климат Горной Шории и особый снег - «пухляк» - привлекают туристов со всей России и из зарубежья, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В результате таких инвестиций в секторе Б появится новый горнолыжный комплекс с гостиницами разной звездности, комплекс апартаментов, шале и детский лагерь для круглогодичного пребывания. Согласно проекту здесь же будет построена центральная площадь и улицы с ресторанами и торговыми точками, а также общежитие для персонала. Ввод в эксплуатацию первых объектов намечен на 2025-2026 годы, а полностью строительство должно завершиться к 2030 году. Будущий горнолыжный комплекс обеспечит и появление около тысячи новых рабочих мест.

В свою очередь, правительство Кузбасса в рамках соглашения берет на себя обязательство по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотренных программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, то есть автомобильную дорогу, очистные сооружения и тому подобные объекты.

«Кокс» ждет экологическая модернизация

Там же на ПМЭФ-2021 правительство Кузбасса в лице Сергея Цивилева и Евгений Зубицкий - президент Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) заключили соглашение о сотрудничестве по продолжению экологической модернизации ПАО «Кокс».

Одним из основных проектов модернизации является строительство новой коксовой батареи с печами без улавливания химических продуктов коксования. Такие печи позволяют сократить использование дефицитных марок угля в шихте для коксования и снизить экологическое воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными печами. Аналогов батареи подобного типа в России нет. Ее строительство обойдется предприятию примерно в 11,6 миллиарда рублей, кроме того, новое производство позволит создать 136 рабочих мест.

- Экологическая модернизация - один из приоритетов деятельности промышленных предприятий в Кузбассе. Важно, что бизнес понимает необходимость инвестировать в развитие новых технологий, модернизацию оборудования. Сегодняшнее соглашение - еще одно свидетельство ответственного отношения кузбасских предприятий к экологии, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

На «Азоте» задействуют новые технологии

Еще одно соглашение глава региона подписал с членом совета директоров «СДС-Азот» Романом Троценко. Они договорились о запуске на кемеровском «Азоте» современных агрегатов для производства аммиака мощностью 3,5 тысячи тонн в сутки и карбамида мощностью 4,2 тысячи тонн в сутки.

- Реализация этого проекта демонстрирует инвестиционную привлекательность региона и позволит создать новые рабочие места. Важно отметить, что при внедрении проекта будут задействованы технологии, соответствующие современным экологическим стандартам, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

К реализации проекта «Азот» планирует привлекать региональные научные и образовательные организации, в том числе при подготовке кадров для будущего производства, а также задействовать поставщиков и подрядчиков из Кузбасса.

Еще при реализации этого проекта запланировано создание особой экономической зоны на территории города Кемерово.