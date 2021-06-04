Загадки от Босха и Брейгеля, мелодии викингов и кино под открытым небом: как интересно провести выходные в Кемерове

Выставка самых загадочных художников Северного Возрождения. Фото: Кузбасский центр исскуств.

Мистические тайны от художников Севера

Идем на выставку нидерландских живописцев.

Кузбасский центр искусств представляет выставку самых загадочных художников Северного Возрождения, нидерландских живописцев - Иеронима Босха и Питера Брейгеля.

На экспозиции представлены пятьдесят репродукций, выполненных в технике жикле. Это такие известные полотна, как «Сад земных наслаждений», «Искушение святого Антония», «Блудный сын», «Несение креста», «Вавилонская башня», «Притча о слепых» и другие.

Питер Брейгель-старший написал за жизнь чуть больше сорока картин, Иероним Босх - около двадцати пяти. Все они разбросаны по лучшим музеям мира и частным коллекциям, даже в музее родного города Босха - Хертогенбосе представлены только фотографические репродукции его работ, нет ни одного подлинника и в России.

Все работы сопровождаются описанием сюжетов на русском и английском языках. Для семи самых выдающихся произведений подготовлены подробные расшифровки их причудливых сюжетов. Также выставка сопровождается аудиогидом на русском и английском языках. Для посетителей будут организованы экскурсии, искусствоведы выступят с тематическими лекциями.

Посетить выставку «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны» кемеровчане и гости города смогут до 27 июня.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-88

Время работы: ежедневно с 11.00 до 20.00

Цена билетов: от 200 рублей

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Гастроли самобытного питерского органиста. Фото: архив Егора Колесова.

Легенды Скандинавии и России на церковном органе

Слушаем шедевры классической музыки в необычном исполнении.

В Кемерове состоятся гастроли самобытного питерского органиста Егора Колесова, игре которого свойственна не только техническая свобода, но и особая одухотворенность.

Музыкант является лауреатом I Международного конкурса органистов В. Ф. Одоевского, II Всероссийского конкурса органистов Santa Cecilia в Красногорске, I Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Орган» и других. Стажировался в Голландии и Франции. С 2017 года - преподает в Санкт-Петербургском музыкальном училища имени Н. А. Римского-Корсакова. Сегодня Егор Колесов - концертирующий органист, выступающий в таких концертных залах, как Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла в Москве, Финская церковь Святой Марии в Санкт-Петербурге и других.

В программе концерта произведения Владимира Одоевского, Нильса Вильгельма Гаде, Карла Августа Нильсена, Михаила Старокадомского, Эгила Ховланда, Сергея Ляпунова, Сергея Рахманинова.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

5 июня, начало в 17.00

Цена билетов: от 300 до 800 рублей

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Читальный зал прямо на улице. Фото: администрация города Кемерово.

Лето, солнце и книги

Читаем на свежем воздухе.

Лето - беззаботная пора, солнце, смех и просто хорошее настроение. А еще это время читать! Встретиться с интересной книгой, например, рассказывающей о том, как открывался и осваивался Кузбасс, который уже совсем скоро будет отмечать свое 300-летие.

Недавно в Кемерове заработали читальные залы, и один из них - прямо на улице - организовала возле своего здания библиотека для детей и молодежи Кузбасса. «Читальный зал на траве» - интерактивное пространство на свежем воздухе, где кемеровчане могут комфортно отдохнуть и с пользой провести время. Посетителей будут ждать новые книги и журналы, удобные бескаркасные кресла, настольные игры, интеллектуальные развлечения и творческие занятия, при этом каждый день имеет свою тему.

Свежий воздух, ласковое солнце и интересная книга - рецепт хорошего лета, которым библиотека с удовольствием делится со своими читателями!

Обратите внимание, зал работает только при благоприятных погодных условиях.

Библиотека Кузбасса для детей и молодежи

ул. Арочная, 21а, т.: (384-2) 36-42-90

Время работы: понедельник - пятница, с 10.00 до 17.00

Вход свободный

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Возобновила работу летняя площадка. Фото: «Кузбасскино».

Поход в эвент-парк

Отдыхаем на вновь заработавшей летней площадке под открытым небом.

С началом лета в «Кузбасскино» возобновила работу летняя площадка «Эвент-парк». Здесь ежедневно проводятся развлекательные игровые программы и показы мультфильмов и детских фильмов. Кроме того, в эвент-парке установлены спортивные снаряды, тренажеры и детские аттракционы, имеются в наличии настольные спортивные игры, аэрохоккей, бильярд. Обустроена в нем и рекреационная зона с парковыми диванами, библиотекой, качелями и беседкой. Одним словом, созданы все условия для активного и спокойного отдыха детей и их родителей!

Но и это еще не все: по вечерам эвент-парк превращается в летний кинотеатр под открытым небом. К мягким диванам, на которых зрители смотрят фильм, при необходимости могут добавиться теплый плед и репеллент для защиты от насекомых, чтобы ничто не мешало следить за событиями на экране.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4

Предварительная запись по т.: (384-2) 36-44-10

Цена билетов: от 200 рублей