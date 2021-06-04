Путешествие к звездам, необычная выставка и легендарная «Травиата»: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Кемеровчане покажут в Новокузнецке как полюбившиеся публике спектакли, так и яркие премьеры. Фото: музыкальный театр Кузбасса.

И опера, и оперетта, и мюзикл

В Новокузнецке пройдут гастроли Музыкального театра Кузбасса

Театралы южной столицы региона могут вновь окунуться в яркие и красочные миры, созданные Музыкальным театром Кузбасса. Кемеровчане в рамках проходящих в 2021 году «Кузбасских гастролей» покажут в Новокузнецке как полюбившиеся публике спектакли, так и яркие премьеры. Постоянные зрители знают, что Музыкальный театр всегда представляет разнообразие жанров, вот и в этот раз он привезет и оперу, и оперетту, и мюзикл.

Зрители смогут увидеть постановку одной из самых знаменитых, любимых и популярных опер в мире - «Травиату» Джузеппе Верди. Вот уже более полутора сотен лет история несчастной куртизанки Виолетты Валери, блистательной дамы парижского полусвета, познавшей настоящую любовь только перед самой своей трагической кончиной, и музыка гениального маэстро трогают сердца людей, проникают в самую душу.

Главные партии исполнят замечательные вокалисты, получавшие высокие награды на международных конкурсах: Вячеслав Соболев (Альфред), Олег Брылев (Жорж Жермон), Любовь Ефимова (Виолетта). Как известно, партия Виолетты, главной героини, одна из самых вокально сложных партий мирового репертуара сопрано. И Любовь Ефимова блистательно справляется с этими сложностями. Огромная работа над этой оперой была проделана всеми занятыми артистами и, конечно, оркестром, который порадует новокузнечан живым звуком не только в «Травиате», но и в другой, не менее известной постановке - «Собаке на сене». Эта оперетта-мюзикл по одноименной пьесе известнейшего драматурга Лопе де Вега. Жгуче-испанская история страстной и яркой любви, не знающей сословных преград, всегда находит отклик в сердцах зрителей, тем более что музыку к ней написал замечательный композитор Геннадий Гладков.

Также новокузнечане и гости города смогут увидеть одну из самых любимых и всегда ожидаемых оперетт - искрометную, легкую и изящную «Сильву» с музыкой Имре Кальмана.

А маленьким зрителям кемеровские артисты предлагают посмотреть мюзикл по мотивам сказки Корнея Чуковского «Мойдодыр». Ребята встретятся не только с известными по сказке персонажами, но и с новыми, которые придумал режиссер постановки Михаил Сабелев. В этой истории мальчишка-неряха становится еще и грубияном, с которым никто не хочет дружить. И помогут ему найти друзей юные зрители, которые также смогут принять участие в спектакле.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

«Травиата» - 8 июня, начало в 18.30

«Мойдодыр» - 9 и 10 июня, начало в 10.30

«Сильва» - 9 июня, начало в 18.30

«Собака на сене» - 10 июня, начало в 18.30

Цена билетов: от 400 до 1200 рублей,

на детские спектакли - от 200 до 300 рублей

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На протяжении тысячелетий люди с восхищением смотрели на звездное небо. Фото: «Планетарий имени А. А. Федорова».

Путешествия от Земли до Вселенной

Знакомимся со звездами и планетами в новокузнецком планетарии.

На протяжении тысячелетий люди с восхищением смотрели на звездное небо, загадывали желания на падающие звезды и мечтали достать хоть одну из них с неба. А в наше время мы можем увидеть их, если не на расстоянии руки, то все же значительно ближе, чем наши предки.

Специально для дошколят и детей постарше планетарий имени Федорова приготовил целый ряд программ, которые познакомят ребятишек со звездами и планетами. Они смогут взглянуть на Землю из космоса, совершить посадку на Луну, Марс, Венеру, заглянуть во все уголки Солнечной системы и открыть для себя многие тайны Вселенной.

Программы планетария предназначены для детей разных возрастов, и, поверьте, знакомство с космосом никого не оставит равнодушным!

Новокузнецкий планетарий

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

Время работы:

вторник - четверг, с 8.30 до 17.30,

пятница, суббота: с 8.30 до 15.00

Цена билетов: 250 рублей

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Необычная выставка картин под названием «Вольный ветер Сибирского края». Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Сказка в рисунках

Идем на выставку иллюстраций к детской книжке о Кузбассе.

В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» началась необычная выставка картин под названием «Вольный ветер Сибирского края», которая адресована в первую очередь детской аудитории. В экспозиции - иллюстрации к сказке Натальи Шицкой «Вольный ветер». Это новый проект, инициированный художницей Ириной Беловой и еще не завершенный: книга готова к печати, но пока не издана.

Работы написаны в 2021 году и выставляются впервые. 16 произведений в технике акварели и коллажа знакомят с главными персонажами - жеребенком по имени Ветерок и внуком конюха Антошкой.

Ветерок и Антошка проводят вместе лето, когда мальчик уезжает, жеребенок отправляется на поиски друга, посещая разные уголки Кузбасса, знакомясь с его историей, природой, достопримечательностями. Побывав в Таштаголе, Мариинске, Прокопьевске, Кемерове, Новокузнецке, узнавая о профессиях шахтеров, металлургов, в конце путешествия Ветерок знакомится с шорской культурой и встречается с духом природы - йети, который объясняет, как важно иметь семью, родину, и переносит его в родную конюшню.

Гостям музея предоставляется редкая возможность стать не только первыми зрителями красочных работ, но и первыми «посвященными» в историю, наполненную приключениями: каждую из картин Ирины Беловой сопровождают небольшие цитаты из книги Натальи Шицкой.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

проезд Крепостной, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30,

суббота, воскресенье: с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 50 рублей