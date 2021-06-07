Забутовку в трикушки и на улку шарохаться: названы слова, характерные для Кузбасса

Некоторые слова в речи кузбассовцев могут поставить в тупик жителей других регионов России.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
К Дню русского языка, который в стране отмечается 6 июня, аналитики компании Яндекс совместно с экспертами-лингвистами из Института русского языка имени Владимира Виноградова отобрали самые интересные диалектные слова, то есть используемые в интернете только жителями определенных регионов страны. Для Кузбасса таковых набралось целых 36. В основном такие регионализмы встречаются сразу в ряде соседних субъектов. Как, например, уже классическая «мультифора» или «догоняшки», которые присущи всем сибирским регионам. Одинаково сибиряки говорят и слово фотографировать, сокращая его до «фотать», а выражения « получать нагоняй», «быть наказанным» преобразили в «огребаться».
Однако есть среди этих слов несколько, которые, по мнению экспертов, присущи только населению Кемеровской области.
Например, «вкупиться» - заступиться за кого-то, прийти на помощь в трудную минуту. Или «глыкать», что означает пить. Еще одним только кузбасским регионализмом стала «забутовка» - еда, собранная с собой. Нетрудно догадаться, откуда оно появилось, ведь изначально - это шахтерский профессиональный термин. Также только в Кузбассе используют еще два слова - «закрестить» - в смысле запретить и «трикушки» - спортивные штаны.
Несколько уникальных слов используют не только кузбассовцы, но и жители еще одного-двух регионов России. В этом списке: «блоть», «заяснять», «откорячка», «полоротый», «пурхаться», «толченка», «тырчик», «улка» и «швыркать». Их значение смотрите в словарике «КП».
Исследователи утверждают, что прежде, чем сделать выводы, они проанализировали в общей сложности 11 миллиардов словоупотреблений, которые использовали более шести миллионов интернет-пользователей из всех регионов России.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Эти слова показывают ценности, и интересы местного населения
Доцент кафедры стилистики и риторики КемГУ, кандидат филологических наук, лингвист-эксперт Кемеровского НИИ судебной экспертизы Станислав Оленев:
- Главная причина появления такого рода регионализмов – огромная территория нашей страны. Если часть слов можно объяснить какими-то специфическими условиями повседневной жизни или профессиональной деятельности местного городского населения (приморские слова или слова «шахтерской» тематики – углярка, забутовка), то бóльшая часть слов просто показывает нам разнообразие творческих возможностей языковой системы: в одном регионе однокомнатная квартира называется «однушкой», в другом – «однешкой» (автобусный маршрут №1 может быть и «однешкой», и «однеркой»). Потенциально язык нам предлагает разные варианты создания слова, и в одном регионе приживается один, в другом регионе – другой. И такие региональные отличия наблюдаются не только в сельских диалектах, которые сейчас уже почти исчезли, но и в городской разговорной речи. В некоторых случаях такие слова совсем не воспринимаются самими носителями языка в качестве региональных, и тогда они могут попадать и во вполне литературные контексты, например, в документы или инструкции. Видеть в таких словах серьёзную угрозу чистоте русского языка неправильно, большинство из них так и останутся словечками с местным разговорным колоритом. Намного правильнее, на мой взгляд, воспринимать такие слова как результат живого языкового творчества людей, которое иногда показывает и ценности, и интересы местного населения. Возможно, я преувеличиваю, но во многих из представленных слов нетрудно увидеть своеобразные черты уральского, сибирского, южного или дальневосточного «менталитета», если можно так выразиться.
СЛОВАРИК «КП»
Слова, характерные для Кузбасса*
БЛОТЬ - блатные, элита.
БУРОБИТЬ - бормотать, говорить ерунду.
ВКУПИТЬСЯ - включиться, вступиться, вложиться.
ВОРАЧИВАТЬСЯ - возвращаться.
ГЛЫКАТЬ - пить.
ДОГОНЯШКИ - салочки, догонялки.
ЕСЛИВ, ЕСЛИФ - если.
ЗАБУТОВКА - еда, собранная с собой.
ЗАКРЕСТИТЬ - запретить, не пропустить, не допустить
ЗАЯСНЯТЬ - объяснять, пояснять, рассказывать
КАРАЛЬКА - выпечка или колбаса в форме кольца или полукольца
КУРЖАК - иней, изморозь.
МУЛЬДА - мусорный контейнер.
МУЛЬТИФОРА - файлик.
НА БОЖНИЧКУ (САЖАТЬ, СТАВИТЬ) - превозносить.
НА РАЗНОВЕС - на развес.
НАСМЕЛИТЬСЯ - осмелиться, решиться.
ОГРЕБАТЬСЯ - пострадать, быть наказанным.
ОДНЕШКА - однокомнатная квартира, однушка.
ОТКОРЯЧКА - отговорка, отмазка.
ПЕРЕПИРАТЬСЯ - препираться.
ПОВДОЛЬ - вдоль.
ПОЖИТЬСЯ - удаться (о жизни).
ПОЛОРОТЫЙ - рассеянный, глуповатый.
ПОСТРЯПУШКИ - выпечка.
ПУРХАТЬСЯ - суетиться, дергаться, возиться с чем-либо.
РАЗБУШЛАТИТЬСЯ - разбушеваться, развоеваться.
РАСПОВАДИТЬ - избаловать, разбаловать.
СТРОЖИТЬСЯ - вести себя строго, сердиться, ругаться.
ТОЛЧЕНКА - картофельное пюре.
ТРИКУШКИ - тренировочные штаны.
ТЫРЧИК - мопед.
УЛКА - пространство вне помещений, улица.
ФОТАТЬ - фотографировать.
ШАРОХАТЬСЯ - бродить.
ШВЫРКАТЬ - громко хлебать.
*По данным аналитиков Яндекса.