Общероссийская программа ФКП «Росгосцирк» «Цирк – детям села», приуроченная ко Дню защиты детей

Фото: Кемеровский цирк.

Общероссийская программа «Цирк - детям села» стартовала 1 июня 2021 года. В рамках социального проекта цирковые артисты Российской государственной цирковой компании отправляются в райцентры, городские и сельские поселения по всей стране, чтобы подарить праздник жителям отдалённых населённых пунктов. Перед ребятами выступают акробаты, гимнасты, клоуны и дрессировщики с животными. Выездные мероприятия будут продолжаться на протяжении всего лета. Цель проекта – дать возможность детям из отдаленных населенных пунктов познакомиться с миром циркового искусства.В рамках общероссийской программы «Цирк детям села» Кемеровский цирк побывал с праздничной программой в гостях у жителей поселка Урск Гурьевского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Фото: Кемеровский цирк.

Ирина Нестерова продемонстрировала детям чудеса гибкости и изящности в номере «Эквилибр на тростях». Неподдельный интерес ребятишек вызвал номер в исполнении Александра Димитрова. Александр показал свое умение кататься на моноцикле и при этом еще жонглировать шарами. Завораживающий танец с хула-хупами и удивительную игру с диаболо исполнили Екатерина Кузьмина и Анастасия Генюш. Гости смотрели за выступлениями «будущих артистов» - воспитанников образцового самодеятельного коллектива цирк «Сибирь» Дворца культуры им.50-летия Октября, широко открыв глаза, смеялись от всей души и аплодировали не жалея ладоней. Зрители окунулись в сказочный мир цирка, познакомились с цирковым искусством, каждый желающий от мала до велика получил в подарок неотъемлемый атрибут цирка – сладкую вату.

Гости праздника выразили свою благодарность за проведенное мероприятие и желание на новую встречу, но уже в стенах Кемеровского цирка.

Фото: Кемеровский цирк.

Праздничное мероприятие состоялось совместно с Министерством культуры и национальной политики Кузбасса, Администрацией Гурьевского муниципального округа, Центром народного творчества Кузбасса, Дворцом культуры им.50-летия Октября и Театром кукол Кузбасса им. А.Гайдара.