«Приключение медведя в Кемерове»: как косолапый забрел в город

Жители запечатлели перебегающего медведя через дорогу. Фото:ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове, 6 июня медведь перебегал через дорогу. Видео появилось в соцсетях, дикое животное движется вдоль проезжей части около автозаправки, а после пересекает дорогу.

Очевидцами произошедшего и авторами видео стали таксист и его пассажир. Медведя заметили в на выезде из Рудничного района в Кировский, рядом с поворотом в сторону микрорайона Боровой. Косолапый бежал со стороны поселка Крутой.

— Офигеть! Просто медведь в Кемерове! — говорит жительница за кадром.

Также появилось видео, где лесной зверь замечен уже в микрорайоне Боровой. На кадрах огромный медведь убегает в лес.

— Бутовка. Святой источник. Медведь бежит! — сообщил автор видео.

Горожане активно комментируют видео с косолапым гостем. Их восхищает красота и мощь таежного жителя.

— Приключение медведя в Кемерове продолжается, — написал один из горожан.

Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса прокомментировал появление медведя в Кемерове. В ведомстве рассказали, что зверь, возможно, содержался незаконно у кого-то из частников и сбежал.

— Так как в окрестностях этого района нет лесостепи, где обитают медведи, он, скорее всего, незаконно был на содержании у кого-то из частников и сбежал. Инспекторы департамента по охране объектов животного мира Кузбасса прочесали территорию и медведя не нашли: либо хозяин поймал его, либо он добежал до леса, — уточнили в ведомстве.

Добавили, что кузбассовцам, заметившим диких зверей, необходимо сообщать об этом в департамент.