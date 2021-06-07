20 лет творим добро

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

В Кемерове состоялось подписание Соглашения между Министерством туризма и молодежной политики Кузбасса и Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» о сотрудничестве и совместной деятельности по созданию и финансированию подростковых трудовых отрядов СУЭК в летний период.

Движение трудотрядовцев действует в регионе уже восемь лет. В прошлом году кузбасский отряд, объединивший более тысячи ребят, работал в шести территориях области - городских округах Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Полысаево, а также Прокопьевском, Ленинск-Кузнецком муниципальных округах и Беловском муниципальном районе.

Традиционно школьники в возрасте от 14 до 18 лет задействуются на благоустройстве и озеленении городов и поселков, прополке клумб, сборе и вывозе скошенной травы, адресной помощи ветеранам труда и пожилым людям, помощи по ремонту учебных заведений, поддержке экологических и благотворительных акций. Важным направлением в деятельности трудотрядовцев прошлым летом стало участие во всероссийском движении «МыВместе».

В нынешнем году работа кузбасского трудотряда посвящен двум знаменательным юбилеям – 300-летию Кузбасса и 20-летию СУЭК.

«Девятый год мы подписываем Соглашение о летнем трудоустройстве детей с компанией СУЭК. Это - яркий пример эффективного сотрудничества Правительства Кузбасса и крупной промышленной компании региона. Благодаря угольщикам провести каникулы с пользой для своей малой родины и получить за добросовестный труд зарплату смогут более тысячи школьников. В основном это ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети горняков», - отметил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

Согласно подписанному соглашению, летом нынешнего года провести каникулы с пользой для своей малой родины и получить за добросовестный труд зарплату смогут более тысячи школьников.

- Движение Трудовых отрядов СУЭК имеет еще и важную профориентационную составляющую, - подчеркнул заместитель генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов. – Уже одно то, что самая первая запись в трудовой книжке ребят связана с работой в нашем трудотряде, многое значит. Школьники посещают предприятия СУЭК, где знакомятся с разными профессиями. Организуются экскурсии в корпоративный музей шахтерской славы Кольчугинского рудника. Все это помогает им в выборе будущего жизненного пути, работает на поднятие престижа главной профессии Кузбасса.

Напомним, что первые трудовые отряды СУЭК появились в 2005 году в Красноярском крае. Позже успешный опыт распространился на все регионы присутствия компании. Проект удостоен полутора десятков наград федеральных и международных конкурсов, входит в библиотеку лучших корпоративных практик Российского союза промышленников и предпринимателей.

На сегодняшний день во всех регионах, где работают предприятия компании, в него вовлечены более 17 тысяч молодых людей от Мурманска до Владивостока.