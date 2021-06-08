«Сибантрацит» обеспечил 4G-связью «Разрез Кийзасский»

Фото: пресс-служба Группы «Сибантрацит»

На «Разрезе Кийзасский» появилась качественная мобильная связь, в том числе и высокоскоростной интернет. Теперь специалисты разреза могут следить за самыми отдаленными точками, расположенными в зоне ведения горных работ, а также оперативно передавать информацию о текущей обстановке на производстве.

Кроме того, появление сети 4G будет способствовать эффективному внедрению на предприятии многофункциональной системы безопасности (МФСБ).

Проект внедрения 4G на «Разрезе Кийзасском» Группа «Сибантрацит» реализовала в рамках программы развития цифровых сервисов совместно с компанией «Ростелеком». Оператор связи не только соединил производственные объекты предприятия, отдаленные от Мысков на 20 км, с магистральным каналом связи, но и установил две базовые станции.

- Сейчас связаться по телефону с работником можно даже в карьере, на глубине 420 метров от уровня земли. Это большой вклад как в комфорт сотрудников, так и в повышение уровня промышленной безопасности, которая на нашем предприятии превыше всего, — говорит Павел Литвак, начальник отдела телекоммуникаций и связи ООО «УК «Сибантрацит».

Теперь на предприятии планируют внедрить такие сервисы как диспетчеризация производственных процессов и видеонаблюдение на участке открытых горных работ.

«Разрез Кийзасский» с 2014 года занимается добычей металлургических углей, входит в Группу «Сибантрацит», крупнейшего партнера «Ростелекома» в Сибири. За два года на предприятиях Группы оператор построил семь базовых станций в Новосибирской и Кемеровской областях. «Разрез Кийзасский» пользуется услугами «Ростелекома» более пяти лет.