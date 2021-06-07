Семья из Крапивинского района отправится на всероссийский конкурс

Финалисты соревновались в творчестве, спортивных и туристических навыках, а также в знании истории родного края. Фото: АПК.

В Кемеровской области состоялся финал регионального конкурса «Молодая семья Кузбасса-2021», посвященный 300-летию промышленного освоения региона. Всего в конкурсе приняли участие 22 семьи. В финал по результатам отборочного тура прошли пять семей. За победу вместе со своими детьми боролись супруги Боровских из Белова, Близниковы из Кемерова, Нисовы из Ленинска-Кузнецкого, Пономаревы из Тайги и Беляевы из Крапивинского муниципального округа. Финальные испытания проходили в музее-заповеднике «Томская писаница».

Семьи представили визитные карточки, в которых рассказали о своих фамильных традициях и увлечениях. Также показали творческие номера, посвященные грядущему юбилею. Кроме этого, конкурсантам предстояло проявить себя в спортивных и интеллектуальных состязаниях.

В квесте «300 шагов по Кузбассу» папы жали с плеча колоду, мамы доили картонных коров, а дети стреляли из лука и искали монету в соломе.

Участники соревновались в знаниях по минералогии и геральдике, а также складывали костры, вязали туристские узлы и выбирались из лабиринта.

По итогам конкурсных испытаний третье место разделили кемеровчане Близниковы и тайгинцы Пономаревы; на втором месте - семья Боровских из Белова. Победителями стали супруги Иван и Карина Беляевы с двумя дочками - Алисой 5 лет и 4-летней Варварой. Уже в июле они отправятся в Москву, где будут представлять Кузбасс на Всероссийском конкурсе «Семья года».