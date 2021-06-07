Погодные аномалии зафиксированы в Кузбассе

Фото: vk.com/hgk_alatau

На минувших выходных югу региона пришлось пережить погодные аномалии. Так, например, в субботу, 5 июня, в Шерегеше выпал снег. Фотографии появились в социальных сетях горного клуба «Алатау». На кадрах видно, что землю накрыло прямо сугробами июньского снега.

- Как вы думаете, на фотографиях какой месяц? Апрель? Может быть, май? А вот и не угадали! Самый настоящий сибирский июнь! Шерегеш встретил нулевой температурой и снегом. Поднялись по Доллару, дошли до Креста в очень бодром темпе! Сильный ветер, мокрый снег, все, как мы любим», - написал в соцсетях любитель активного отдыха.

В Кемеровском гидрометцентре факт выпадения снега не подтвердили, но и опровергать не стали.

- В Шерегеше у нас нет метеостанции, поэтому сказать, да, там был снегопад, мы не можем, но вполне допускаем, что такое могло быть, потому что снег в июне в Кузбассе уже выпадал и не раз. А на минувших выходных регион как раз накрыл холодный фронт. Причем основное похолодание пришлось именно на субботу, 5 июня. А в ночные и утренние часы 6 июня в Таштагольском районе местами температура понизилась до минимальных отметок: +2,5 градуса, - рассказали «КП» синоптики.

Отличилась суббота и интенсивностью осадков. В Новокузнецке за сутки количество выпавших осадков составило 108% от месячной нормы. Почти такие же сильные ливни наблюдались и в Киселевске, где выпало 48 миллиметров осадков при месячной норме в 54 миллиметра. Впрочем, досталось и другим городам, хотя и не так сильно: в том же Кемерове, например, на город вылилась практически декадная норма. При ливнях наблюдалось шквалистое усиление ветра. Его порывы достигали 16 - 18метров в секунду.

Кроме того, непогода на минувших выходных отсрочила и начало купального сезона. Если еще в пятницу, 4 июня, Томь уже прогревалась практически до +14 градусов, то прошедшие дожди и понижение температуры сказались и на температуре воды в реке, которая упала почти на полтора градуса. Предстоящая неделя ситуацию существенно не исправит: погода ожидается достаточно прохладной. Если еще сегодня, во вторник, 8 июня, ожидается +23… +28 градусов, то уже со среды 9 июня, ночные температуры будут варьироваться от + 4… +9 градусов до +2… +7, а дневные - от +13… +18 до +16… +21 градуса. И все это вместе с кратковременными дождями и грозами. Основное тепло в Кузбассе, по прогнозам синоптиков, ожидается с 12 июня.

Ранее "КП-Кемерово" сообщала, что в регионе открылись первые три пляжа и одно место отдыха у воды.