Власти Кузбасса объяснили причины роста цен на товары

Минпромторг Кузбасса дал развернутый ответ на сообщения горожан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кузбассовцы на личной странице Сергея Цивилева в Instagram оставляют комментарии по поводу увеличения стоимости товаров в магазинах. Жителей региона интересует, когда повышение прекратится.

«Мало того, что необходимые для жизни продукты космически дорожают, так еще стройматериалы увеличились в цене на 200%, магазины не успевают менять ценники», - написал один из кузбассовцев.

Жители региона отмечают, что возникает желание уехать с родных мест, так как жизнь постоянно дорожает. В минпромторге Кузбасса дали развернутый ответ на жалобы. Там отметили, что эта тенденция характерна для всей России, а не только для Кемеровской области.

- Рост цен имеет объективные причины и характерен для всей России, не только Кузбасса. Минэкономразвития РФ относит к ним: снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и рост мировых цен на продовольствие, - сообщили в министерстве.

А также там добавили, что прокуратура, ФАС и РЭК ведут контроль за необоснованным повышением цен на продукты. Мониторинг проводится по товарам первой необходимости: свежее мясо и рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, мука пшеничная, хлеб.

Минпромторг Кузбасса занимается мониторингом стоимости сахара-песка и подсолнечного масла. Власти региона оказывают поддержку хлебопекам и производителям муки для стабилизации цен.

Кроме того, Кемеровостат опубликовал индекс потребительских цен по итогам мая 2021 года в Кемеровской области. Характеризующий уровень инфляции составил 100,9%, если сравнивать с началом года - 103,9%.

Специалисты выяснили, что продовольственные товары подорожали в среднем на 1,1%, а непродовольственные товары и услуги - на 0,8%. С начала года продовольственные товары прибавили в цене в среднем 4,7%, а товары и услуги - 4,1 и 2,3% соответственно.