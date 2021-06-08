Власти Кузбасса объяснили причины роста цен на товары

Минпромторг Кузбасса дал развернутый ответ на сообщения горожан.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кузбассовцы на личной странице Сергея Цивилева в Instagram оставляют комментарии по поводу увеличения стоимости товаров в магазинах. Жителей региона интересует, когда повышение прекратится.
«Мало того, что необходимые для жизни продукты космически дорожают, так еще стройматериалы увеличились в цене на 200%, магазины не успевают менять ценники», - написал один из кузбассовцев.
Жители региона отмечают, что возникает желание уехать с родных мест, так как жизнь постоянно дорожает. В минпромторге Кузбасса дали развернутый ответ на жалобы. Там отметили, что эта тенденция характерна для всей России, а не только для Кемеровской области.
- Рост цен имеет объективные причины и характерен для всей России, не только Кузбасса. Минэкономразвития РФ относит к ним: снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и рост мировых цен на продовольствие, - сообщили в министерстве.
А также там добавили, что прокуратура, ФАС и РЭК ведут контроль за необоснованным повышением цен на продукты. Мониторинг проводится по товарам первой необходимости: свежее мясо и рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, мука пшеничная, хлеб.
Минпромторг Кузбасса занимается мониторингом стоимости сахара-песка и подсолнечного масла. Власти региона оказывают поддержку хлебопекам и производителям муки для стабилизации цен.
Кроме того, Кемеровостат опубликовал индекс потребительских цен по итогам мая 2021 года в Кемеровской области. Характеризующий уровень инфляции составил 100,9%, если сравнивать с началом года - 103,9%.
Специалисты выяснили, что продовольственные товары подорожали в среднем на 1,1%, а непродовольственные товары и услуги - на 0,8%. С начала года продовольственные товары прибавили в цене в среднем 4,7%, а товары и услуги - 4,1 и 2,3% соответственно.