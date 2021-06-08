Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика8 июня 2021 9:09

Власти Кузбасса объяснили причины роста цен на товары

Увеличение стоимости спровоцировало недовольство среди жителей региона
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Минпромторг Кузбасса дал развернутый ответ на сообщения горожан.

Минпромторг Кузбасса дал развернутый ответ на сообщения горожан.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кузбассовцы на личной странице Сергея Цивилева в Instagram оставляют комментарии по поводу увеличения стоимости товаров в магазинах. Жителей региона интересует, когда повышение прекратится.

«Мало того, что необходимые для жизни продукты космически дорожают, так еще стройматериалы увеличились в цене на 200%, магазины не успевают менять ценники», - написал один из кузбассовцев.

Жители региона отмечают, что возникает желание уехать с родных мест, так как жизнь постоянно дорожает. В минпромторге Кузбасса дали развернутый ответ на жалобы. Там отметили, что эта тенденция характерна для всей России, а не только для Кемеровской области.

- Рост цен имеет объективные причины и характерен для всей России, не только Кузбасса. Минэкономразвития РФ относит к ним: снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и рост мировых цен на продовольствие, - сообщили в министерстве.

А также там добавили, что прокуратура, ФАС и РЭК ведут контроль за необоснованным повышением цен на продукты. Мониторинг проводится по товарам первой необходимости: свежее мясо и рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, мука пшеничная, хлеб.

Минпромторг Кузбасса занимается мониторингом стоимости сахара-песка и подсолнечного масла. Власти региона оказывают поддержку хлебопекам и производителям муки для стабилизации цен.

Кроме того, Кемеровостат опубликовал индекс потребительских цен по итогам мая 2021 года в Кемеровской области. Характеризующий уровень инфляции составил 100,9%, если сравнивать с началом года - 103,9%.

Специалисты выяснили, что продовольственные товары подорожали в среднем на 1,1%, а непродовольственные товары и услуги - на 0,8%. С начала года продовольственные товары прибавили в цене в среднем 4,7%, а товары и услуги - 4,1 и 2,3% соответственно.

Экономика: Финансы/цены