В Шерегеш вкладывают миллиардные инвестиции

Более двух миллионов туристов посетили курорт в этом сезоне. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В рамках Петербургского международного экономического форума Сергей Цивилев подписал ряд важных соглашений для региона. В Кузбасс удалось привлечь более 300 миллиардов рублей инвестиций в неугольные отрасли экономики. Одни из важнейших вложений стали инвестиции в Шерегеш. Что в свою очередь поспособствует развитию туризма в Кузбассе.

Более двух миллионов туристов посетили курорт в этом сезоне. Для того чтобы Шерегеш вышел на международный уровень необходимы мощные вложения в инфраструктуру.

«Раньше Шерегеш даже для регионального курорта казался малозаметным и незначительным, а сейчас он объективно прибавил номерной фонд — качественно и количественно, по уровню сервиса. Сюда заходят крупные сети, такие как «Азимут». Курорт впервые попал на международную карту, осталось только там закрепиться. А несколько лет назад Шерегеш был обычным ПГТ с подъемниками», — рассказал директор туристической компании «МаксБас» Максим Дулимов.

Так, губернатором Кузбасса и Gleden Invest Group заключили соглашение о строительстве нового горнолыжного комплекса, включающего новый гостиничный комплекс, детский лагерь круглогодичного пребывания, шале и многое другое. Объем частных инвестиций в инвестиционный проект по разным оценкам, составит от 5,5 до 8,8 миллиарда рублей. В гостиничный комплекс Cosmos Hotel Group вложит 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, это позволит создать в регионе дополнительно 120 рабочих мест.

Максим Дулимов добавил, что развитие внутреннего туризма спровоцировала пандемия. В регионе развивается не только зимний, но и летний туризм. Для любителей активного отдыха есть выбор: экологические тропы, речные сплавы, прогулки на квадроциклах и велосипедах, рыбалка. Также в регионе развивается промышленный туризм: можно будет посетить Крапивинскую ГЭС и сыроварню Лобановых.

«Есть горы, есть озера, есть тропы, все, что мы видели очень хорошо подходит для активного туризма: ничем не хуже, чем Алтай. Под активным туризмом я понимаю не только палатки и походы, речь о современном активном туризме: эндуро, квадроциклы, парапланинг, кайт-серфинг и прочие актуальные вещи», — сообщил эксперт.

В Кузбассе туристический сезон стартовал 1 июня. Каждый житель Кузбасса или гость региона сможет найти себе увлечение по душе.