В Кузбассе изменится рынок недвижимости

Привлечение инвестиций напрямую влияет на развитие строительной отрасли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Кузбасса во время XXIV Петербургского международного экономического форума заключил ряд договоренностей, которые поспособствуют изменению рынка недвижимости. Так, своими прогнозами поделился директор Строительного института Кузбасского государственного технического университета Андрей Покатилов.

Соглашение с АО «Группа компаний «Эталон» о строительстве многоквартирных жилых домов в Кемерове и Новокузнецке позволят привлечь в регион 20,5 миллиардов рублей частных инвестиций. Андрей Покатилов считает, что привлечение частных инвестиций изменит рынок недвижимости Кузбасса и будет способствовать дальнейшему формированию комфортной городской среды.

«Привлечение инвестиций напрямую влияет на развитие строительной отрасли. В регион придут новые застройщики, возможно даже, из других федеральных округов», — рассказал эксперт.

Компания ООО «Вайлдберриз» создаст в регионе пять тысяч рабочих мест. Для этого в Юрге на территории ТОСЭР построят логический центр. Кроме того, соглашение о модернизации с генеральным директором РУСАЛа позволит завершить строительство Крапивинской гидроэлектростанции, что также создаст новые рабочие места.