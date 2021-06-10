В Кузбассе преобразится дорожная инфраструктура

Развитие Шерегеша невозможно без реконструкции аэропорта Новокузнецка. Фото: АПК

Губернатор Кузбасса и директор энергобизнеса EN+ Group Михаил Хардиков подписали соглашение о строительстве терминала аэропорта имени Бориса Волынова в Новокузнецке в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума. Данный проект изменит жизнь региона, об этом сообщил президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергей Максимов.

Недавно в Кемерове было открытие нового терминала аэропорта имени А.А. Леонова. Уже на очереди новый аэропорт южной столицы региона. Сергей Максимов уверен, что это поспособствует развитию туризма в Кузбассе. Также отмечено, что развитие Шерегеша невозможно без реконструкции аэропорта Новокузнецка. Кроме того, в процессе реконструкции построят новые взлетно-посадочные полосы, что привлечет в регион авиакомпании и снизит стоимость внутренних перелетов.

Внимание уделяется и дорожной инфраструктуре, построят порядка 145 километров дорог, Обновленная дорожная инфраструктура появится вокруг горнолыжного курорта «Шерегеш». Выстроят четыре новые дороги общей стоимостью в 763 миллиона рублей. Строительство завершится к 2022 году.

Вокруг Кемерова выстроят северо-западную дорогу, чтобы разгрузить пассажиропоток. Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев, рассказал, что областной центр в Сибирском федеральном округе единственный, не имеет объездной дороги. Транзитный транспорт общероссийской трассы Р-255 «Сибирь» проезжает через центр города. Обход Кемерова также, как Шерегеш, прописан отдельной строкой в программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

Модернизация дорог и инфраструктуры региона приурочена к 300-летию Кузбасса. С начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе построят и отремонтируют 784 километров дорог.