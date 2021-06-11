Цирк Филатовых, квартирник в подвале и День России в арт-сквере: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Новый спектакль с участием наследников славы великолепного мастера циркового искусства. Фото: Архив цирка Филатовых.

150 минут удовольствия

Известная цирковая династия Филатовых отметит в Новокузнецке свой юбилей красочным представлением.

С 12 июня на манеже Новокузнецкого цирка состоится премьера долгожданного шоу от прославленной династии Филатовых, которая в 2021 году отмечает 185 (!) лет с момента основания!

Программа, которую новокузнечанам представит прима российского цирка, народная артистка России Татьяна Филатова, - это совершенно новый спектакль с участием не менее талантливых наследников славы великолепного мастера циркового искусства, народного артиста СССР Валентина Филатова - его внуков Александра и Валентины Филатовых. Конечно, главная роль в представлении принадлежит феноменальному и всемирно известному аттракциону «Медвежий цирк» с участием 15 медведей на манеже, который уже более 60 лет радует зрителей разных поколений. Еще зрители увидят шоу красивейших аргентинских попугаев, выступление редких розовых пеликанов, уникальную комическую репризу - прыжок собаки-супермена с шестиметровой высоты! - и множество других красивых и очень умных животных.

Также зрителей ждет много других удивительных трюков: силовые акробаты на «русской палке»; «колесо смелости», воздушные гимнасты без страховки и сложнейший эквилибр. А еще на представлении покажут просто космический номер жонглера в темноте с неоновыми булавами и завораживающий иллюзионный аттракцион «Семейка магов».

Вся программа сопровождается суперсовременным световым, лазерным оформлением и собственным шоу-балетом.

Организаторы обещают: поход на представление «Цирка Филатовых» - слияние дрессуры, иллюзии и клоунады - превратятся в 150 минут незабываемого удовольствия! А в финале зрителей ждет настоящий сюрприз. Какой именно - узнаете при посещении.

Новокузнецкий цирк

ул. Кирова, 70, т: (384-3) 77-70-57

12 и 13 июня, начало в 16.00

14 июня, начало в 14.00

Цена билетов: от 700 до 1700 рублей

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Настоящий подвальник - это уникальное сочетание живой музыки и теплой домашней атмосферы. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В выходные - подвальник!

Подвальник - мероприятие для любителей слушать, петь и играть любимые песни.

Он как квартирник, только в подвале. Культура квартирников - небольших домашних концертов - зародилась в СССР. В те суровые времена многие музыканты, кроме как в квартирах у друзей, выступать не могли. Потом СССР развалился, стало можно играть все что вздумается... а квартирники остались! Все потому, что настоящий квартирник - это уникальное сочетание живой музыки и теплой домашней атмосферы.

Это стирание границ между выступающим и зрителем, личное общение с любимыми музыкантами за вкусным чаем с печеньками. Принять участие в подвальнике можно как в качестве зрителя, так и музыканта. Играете на гитаре или другом музыкальном инструменте? А может быть, хорошо поете или любите горланить песни? Или любите просто слушать, как другие играют, поют и горланят песни? Тогда вам точно стоит посетить подвальник.

Антикафе Com!cs

ул. Кирова, 51

12 июня, начало в 15.00

Цена билетов: 220 рублей

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Праздничная программа с участием национальных диаспор Новокузнецка. Фото: администрация Новокузнецка.

День России с национальным колоритом

Отправляемся на масштабный этнофестиваль в центре города.

12 июня Новокузнецк вместе со всей страной будет отмечать День России. Администрация города запланировала масштабную праздничную программу под открытым небом, в которой примут участие национальные диаспоры Новокузнецка. Гостей праздника ждет незабываемая насыщенная программа: национальные песни и танцы, игры и забавы, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. А еще на этнофестивале будет выставка изделий декоративно-прикладного творчества и дегустация блюд национальной кухни.

Арт-сквер

Улица Кирова - улица Тольятти

12 июня, начало в 11.00

Вход свободный

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Совместная выставка Александра и Елены Красновых. Фото: Новокузнецкий художественный музей.

Фантастика и фантасмагория

Идем на выставку картин и керамики, созданных семейным тандемом из Красноярска.

Александр и Елена Красновы - талантливый семейный тандем из Красноярска - представляют в Новокузнецке свою совместную выставку под названием «Две фигуры». Александр - живописец, Елена - керамист.

Он родился на 100 лет раньше, но это не точно. Черпает образы из ноосферы и транслирует на холсты. Космореализм - его стиль, но такой еще не придумали. Сочетание реализма исполнения с фантасмагорией заставляет зрителя поверить в реальность ирреального.

Она ищет внутреннюю тишину и творит земное. Внимательно вглядываясь в современный мир, людей, используя пластику, фактуру, рельефность материала, создает выразительные образы, чьи чувства и переживания близки каждому человеку.

Вместе они видят чуть больше обычного. Не верят в фантазию - откликаются на зов Вселенной. Работают бок о бок и вдохновляются творчеством друг друга. На своей выставке Елена и Александр Красновы представили более 50 работ, в которых рассказали о своем мире. Мире, где есть место непознанному, иррациональному, фантастическому. И он не оставляет людей равнодушными.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-48-66

Вторник, среда, пятница - воскресенье: с 10.00 до 18.00, четверг - с 12.00 до 20.00

Цена билетов: от 100 рублей