В водоемах Кузбасса гибнут люди

Сейчас следователи устанавливают, почему сестры оказались в воде. Фото: СУ СК России по Кемеровской области.

Лето в Кузбассе только началось, и жаркие деньки, которые были в первом его месяце, можно пересчитать по пальцам, а печальная статистика по утонувшим на реках и озерах области уже пополнилась первыми именами. За первую декаду июня на водоемах области погибли три человека, в том числе один ребенок.

Самый первый случай произошел 3 июня в Калтане. Там погиб 18-летний парень - студент из Белова. Молодой человек отдыхал с друзьями на берегу реки Кондома и решил искупаться, при этом не умея плавать. На берег он уже не вышел. Друзья, заметившие пропажу своего товарища, сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Тело парня нашли только на следующий день в районе Калтанского пляжа. Что произошло и каким образом, теперь предстоит установить следователям.

А 8 июня в той же реке Кондома, но уже в Новокузнецком районе, утонула четырехлетняя девочка, которая вместе со старшей сестрой пришла на понтонный мост. Девочки, перебравшись через перила, сели на край понтона и стали болтать в воде ногами. А через некоторое время вдруг обе соскользнули в реку.

- Старшую сестру удалось спасти очевидцам произошедшего, а тело второго ребенка обнаружили спасатели в нескольких километрах вниз по течению, - рассказала официальный представитель Управления СК России по Кемеровской области Надежда Ананьева. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

И только вчера в Новокузнецком районе водолазы достали из озера тело 33-летнего жителя южной столицы Кузбасса. Мужчина в компании родственников праздновал день рождения одного из них. Празднество проходило 9 июня в доме, стоящем на берегу озера. Уже поздно вечером мужчина решил искупаться и нырнул в воду с балкона второго этажа. Лихачество обернулось трагедией: компания только и успела увидеть, как по воде пошли пузыри… Самостоятельные поиски мужчины в озере не дали результата, и на место происшествия были вызваны водолазы, которые на следующий день и подняли погибшего на берег.

Сейчас по всем этим случаям работают следователи, но уже можно сказать, что в двух случаях свою роль сыграли элементарное пренебрежение собственной безопасностью и неправильная оценка своих возможностей вследствие алкогольного опьянения.

Между прочим, во избежание печальных последствий по требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм взрослые уже могут купаться, когда вода в водоеме прогревается до +18 градусов, дети - при температуре воды от +22. Накануне, 10 июня, температура воды в реке Томи составляла +12,2 градуса.

А еще был случай

В Гурьевске девочка утонула в бане

Трагедия с трехлетней девочкой в Гурьевске произошла в двух шагах от мамы. Женщина взяла с собой дочку в огород, поливать грядки. Воду они носили из бани. И зайдя туда в очередной раз, чтобы набрать воды в детскую лейку, девочка чересчур сильно наклонилась над емкостью с водой и опрокинулась внутрь. Мама зашла в баню через считанные минуты, но было уже поздно. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ВАЖНО!

Врать, наваливаться и далеко уплывать - опасно для жизни

Правила безопасного поведения на воде от сотрудников ГУ МЧС России по Кемеровской области:

• Не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

• Не распивайте спиртные напитки, купаться в нетрезвом состоянии категорически запрещается.

• Не затевайте в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся, подачей ложной тревоги.

• Не плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках, которые ветром или течением может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, либо из них может выйти воздух, что приведет к потере плавучести.

• В холодную воду входите медленно, иначе может свести судорогой ногу или закружится голова.

• Если при купании свело ногу, сделайте глубокий вдох, погрузитесь в воду с головой. Крепко ухватите рукой большой палец ноги и сильно потяните на себя ступню.

• Если вы плохо плаваете, держитесь поближе к берегу, чтобы в любой момент можно было коснуться ногами дна.