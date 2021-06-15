В Кузбассе вновь ужесточили ограничения из-за коронавируса

Масочный режим также продолжает действовать в Кузбассе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со вторника, 15 июня, в Кузбассе вновь вернули многие ранее действовавшие ограничения, введенные ради противодействия коронавирусу.

Об этом говорится в распоряжении, подписанном главой региона Сергеем Цивилевым и опубликованном 15 июня. Согласно документу, в ближайшие две недели - с 15 по 30 июня в Кемеровской области запрещено проводить мероприятия с численностью более 50 человек в закрытых помещениях. Ограничения коснутся не только мероприятий, проводимых организациями (например, под запрет попал планируемый Всероссийский форум рабочей молодежи), но и больших банкетов, например, свадеб.

Под ограничения попали и развлекательные, и спортивные учреждения: так, театры, кинозалы, спорткомплексы, и прочие центры досуга, должны снизить наполняемость на 50%, то есть билеты на один ряд будут продаваться с соблюдением дистанции во избежание заражения коронавирусом.

Распоряжением губернатора с 15 июня полностью запрещена работа общепита - фудкортов - в торговых и торгово-развлекательных центрах, а кафе, рестораны и бары в ближайшие две недели будут закрываться на ночь, начиная с 2.00 и до 6.00. Исключением стали службы доставки и заказы навынос. Кроме того, запрет не будет действовать на придорожные кафе и точки общепита на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов: они продолжат работать в обычном режиме.

Кроме того, работодателям рекомендовано вновь ввести удаленку для 30% персонала, в первую очередь, для категорий, наиболее подверженных воздействию коронавируса: пенсионеров старше 65 лет, беременных женщин и сотрудников, страдающих хроническими заболеваниями,

Напомним, в Кузбассе по-прежнему действует масочный режим: например, маски обязательны при поездках в транспорте и посещении торговых точек.