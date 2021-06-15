На кузбасской ЦОФ «Березовская» произошел пожар повышенного - третьего - ранга сложности

Пожар на фабрике 75 человек и 25 единиц техники тушили почти четыре часа. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Во вторник, 15 июня, в Березовском загорелся главный цех центральной обогатительной фабрики. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 9.10, на место выехали 75 человек и 25 единиц техники. К моменту приезда пожарных самостоятельно вышли из здания 38 человек, пять из них обратились за медицинской помощью.

Площадь возгорания достигла 2 тысяч квадратов. Пожару был присвоен повышенный - третий - ранг сложности. Его ликвидация заняла почти четыре часа! По предварительным данным, ЧП произошло из-за возгорания химикатов.

Увы, без жертв не обошлось: во время тушения огня сотрудники МЧС обнаружили тело 58-летней крановщицы. Женщина, видимо, спустилась из кабины мостового крана во время пожара, но до выхода дойти не успела. В министерстве угольной промышленности Кузбасса заверили, что семья погибшей получит материальную помощь. Тем временем Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело в связи с возможными нарушениями требований промышленной безопасности, которые и привели к смерти крановщицы.

К слову, пожар вспыхнул, когда фабрика не работала из-за проводившегося там ремонта. Сейчас все работы на ЦОФ остановлены. Как сообщил замгубернатора по промышленности Андрей Панов, после получения разрешения на восстановление здания большая часть сотрудников будет задействована в ремонтных работах с сохранением 100% заработной платы. Те, кто не примет участие в устранении последствий пожара, получат 2/3 от заработной платы за дни ремонта фабрики.