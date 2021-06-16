Жара и ливни ожидаются в Кузбассе до конца недели

Всю неделю ожидаются обильные, но кратковременные дожди. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбасс после похолодания пришла настоящая летняя жара. Но при этом всю неделю ожидаются обильные, но кратковременные дожди. Так, в среду, 16 июня столбики термометров днем покажут +24…+29 градусов. На улице будет сухо, но ветер будет дуть северо-западный с переменой на западный, 3-8 м/с.

В четверг, 17 июня ночью будет +12…+17 градусов местами +6…+11 градусов, а днем уже +25…+30 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, возможны порывы до 13 м/с. Ночью местами прольют кратковременные дожди и грозы, днем осадков не ожидается.

В пятницу, 18 июня синоптики обещают в ночное время +12…+17 градусов, после восхода солнца воздух прогреется до +27…+32 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 3-8 м/с местами порывы до 15 м/с. Также возможны кратковременные дожди с грозами.