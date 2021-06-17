В Кузбассе антимасочник лишится более 250 тысяч рублей

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Кемеровская электротранспортная компания выиграла иск в суде за вынужденные простои трамваев у жителя региона, отказывавшегося надевать в вагоне маску. Сумма подсчитанного ущерба составила 253 853,12 рублей. Также проигравшему придется оплатить судебные издержки в сумме 5739 рублей.

Тем самым в Кузбассе создан прецедент, по которому нарушителей, уверенных, что они не обязаны использовать маски в общественном транспорте, можно будет привлекать к ответственности и взыскивать с них убытки в полном объеме.

Дело слушалось в Юргинском городском суде, который признал за транспортной компанией право на возмещение убытков.

Поводом для иска послужили события, случившиеся 13 и 20 августа 2020 года на десятом трамвайном маршруте в Кемерове.

Гражданин, отказывавшийся надеть средство индивидуальной защиты на время проезда, как уточнили в КЭТК, на несколько часов парализовал движение трамваев, отказываясь добровольно покидать салон. В итоге на вызов диспетчера прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали факт административного правонарушения.

Во время судебного заседания ответчик не признал исковые требования и попросил суд отказать в их удовлетворении. Но его ссылки на непредставление маски работниками истца судья нашел несостоятельными, поскольку на представленных видеозаписях было видно, что нарушитель осмыслено отказывался надеть маску или иное средство индивидуальной защиты органов дыхания, а также покинуть салон трамвая.

Напомним, что обязательный масочный режим в общественном транспорте Кузбасса введен в мае прошлого года. Правительство Кузбасса официально разрешило и приостановление движения транспортных средств с целью вызова должностных лиц, уполномоченных на составление протокола об административном правонарушении.

К слову, в прошлом году широкую известность получил случай остановки трамвайного движения антимасочниками в Барнауле. Тогда предводительницу ковид-диссидентов суд оштрафовал на две тысячи рублей.