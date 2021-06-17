Экологическая тропа «Тайны Арчекаса» открыта в Кузбассе

На экологической тропе туристы смогут увидеть растения из Красной книги. Фото: пресс-служба АПК.

На особо охраняемой природной территории в Мариинском районе теперь будут организовываться туристические экскурсии для знакомства с краснокнижныи редкостями.

Тропу в заказнике «Арчекасский кряж» обустраивали, что называется, всем миром. Точнее - Мариинском. Так, народный мастер Юрий Михайлов выполнил художественное оформление ворот в виде фигурок птиц, веток деревьев и сделал красивые надписи. Юные любители природы из творческого объединения «Краевед-исследователь» (руководитель - Наталья Аникина) Центра дополнительного образования детей совместно с учеными Кузбасского ботанического сада прошли маршрут будущего объекта, выбрали интересные природные объекты для станций-остановок - старицу, родник, белолесье. Кроме того, школьники подготовили рассказ о встречающихся на территории ООПТ редких растениях и животных, причем не только на русском, но и английском языке - с учетом потенциального наплыва туристов в район после окончания пандемии.

Заказник общей площадью 1615 гектаров представляет собой целый комплекс разнообразных типов растений, но особенным разнообразием и богатством видов здесь отличаются луговые сообщества, которые содержат в своем составе многочисленные виды, попадающие под действие Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры. Ученые обнаружили здесь растения, занесенные в Красную книгу, в том числе известный кандык сибирский и нетипичный для севера области папоротник. В озерах обитают бобры и норки, в прибрежных зонах гнездятся водоплавающие птицы, а из рептилий чаще всего можно встретить гадюку и щитомордника. Также на территории государственного природного заказника «Арчекасский кряж» находятся десять исторических памятников - это древние курганы поселения людей, которые относятся к культуре бронзового и раннего железного века, то есть к III - II тысячелетию до нашей эры.

- Биологи и экологи сделали отличный подарок любителям туризма к 300-летию Кузбасса, - отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.