Пирамиды, рейлы и рампы: в Кемерове обустраивают скейт-площадки

Занимаясь уличными видами спорта, необходимо помнить о безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове производится установка новых скейт-парков и других спортивных площадок. Строительство ведется практически во всех районах города, в том числе в жилых районах Ягуновский, Лесная Поляна и Кедровка.

Элементы уличной спортивной площадки в парке имени Веры Волошиной уже почти смонтированы. В завершающую стадию вступил и монтаж локации для уличных видов спорта в Кировском районе, на общественной территории в районе дома по улице Инициативной, 101а. Основания для будущих скейт-парков подготовлены и в Парке Победы в жилом районе Ягуновский, а также на улице Патриотов в Заводском районе города. В сквере Молодоженов в Рудничном районе отсыпано основание под воркаут-зону. На очереди - обустройство площадок в сквере Новорожденных на ФПК, на улице Патриотов в Заводском районе и на Притомской набережной.

Всего в этом году благоустроят 15 таких площадок. В 2019 году спортсмены уже собирали подписи для установки новых спортивных зон (скейт-парков, памп-треков). В итоге девять из этих 15 общественных территорий благоустроят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемерова, планируется, что все работы будут завершены в июле 2021 года.

В связи с установкой нового спортивно-развлекательного и развивающего оборудования нужно обратить внимание на безопасность детей. Скейт-парки созданы именно для людей, занимающихся экстремальными видами спорта (скейтборд, велосипедисты BMX, самокат, агрессив-верт). Оборудование не предназначено для детей младше 14 лет, также не рекомендуется посещать площадку без специализированного спортинвентаря, который обеспечивает защиту спортсмена: шлема, налокотников и наколенников.