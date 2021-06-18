Обязательная вакцинация от коронавируса в Кузбассе: кто и когда должен ставить прививку

Для большинства кузбассовцев - вакцинация остается добровольной.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Главный санитарный врач Кемеровской области подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий населения региона. Документ опубликован на официальном сайте ведомства в пятницу, 18 июня.
Мера вынужденная – из-за ухудшения эпидемической обстановки, особенно среди работающего населения. Поэтому и было принято решение об обязательной вакцинации от коронавируса тех категорий населения Кемеровской области, которые в ходе рабочего процесса чаще всего пересекаются с другими людьми. Первый компонент вакцины необходимо ввести до 18 июля, а до 18 августа — второй. Согласно документу в этот список вошли сотрудники:
- медицинских организаций,
- образовательных организаций,
- организаций соцобслуживания,
- многофункциональных центров.
В целом в коллективах должны быть привиты е менее 60% работников. Для остальных кузбассовцев прививки носят рекомендательный характер.
- Единственный инструмент, который позволит нам остановить развитие эпидемии, — это массовая вакцинация. Конечно, есть ситуации, при которых человек не может вакцинироваться, например, противопоказания по состоянию здоровья. Но тех, кто находится в зоне риска, нужно защитить, — подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.