Обязательная вакцинация от коронавируса в Кузбассе: кто и когда должен ставить прививку

Для большинства кузбассовцев - вакцинация остается добровольной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный санитарный врач Кемеровской области подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий населения региона. Документ опубликован на официальном сайте ведомства в пятницу, 18 июня.

Мера вынужденная – из-за ухудшения эпидемической обстановки, особенно среди работающего населения. Поэтому и было принято решение об обязательной вакцинации от коронавируса тех категорий населения Кемеровской области, которые в ходе рабочего процесса чаще всего пересекаются с другими людьми. Первый компонент вакцины необходимо ввести до 18 июля, а до 18 августа — второй. Согласно документу в этот список вошли сотрудники:

- медицинских организаций,

- образовательных организаций,

- организаций соцобслуживания,

- многофункциональных центров.

В целом в коллективах должны быть привиты е менее 60% работников. Для остальных кузбассовцев прививки носят рекомендательный характер.

- Единственный инструмент, который позволит нам остановить развитие эпидемии, — это массовая вакцинация. Конечно, есть ситуации, при которых человек не может вакцинироваться, например, противопоказания по состоянию здоровья. Но тех, кто находится в зоне риска, нужно защитить, — подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.