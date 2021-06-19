На шахте в Кузбассе произошло обрушение: один человек погиб, один пострадал

Фото: сайт ОАО ОЭУ "Блок №2 шахты "Анжерская-Южная"

В субботу 19 июня, в 10.15 по местному времени (6.15 мск) на шахте «Анжерская Южная» произошел выброс метана с последующим обрушением породы, сообщили «КП» в пресс-службе МЧС Кузбасса.

В момент ЧП под землей находились 139 человек. В настоящее время идет эвакуация работников шахты. На месте работают 23 сотрудника МЧС, в том числе горноспасатели.

По предварительным данным, в результате аварии, один человек погиб, еще один пострадал.

Добавим, что только 7 мая 2021 года , Кемеровский районный суд по требованию Ростехнадзора приостанавливал работу шахты на 20 дней в связи с многочисленными нарушениями, выявленными в ходе проверки и представляющими угрозу жизни и здоровью горняков. В частности, специалисты зафиксировали в лаве взрывоопасную концентрацию метана; выработка находилась в пылевзрывоопасном состоянии; не выполнялись мероприятия по предупреждению внезапных выбросов угля и газа.

Спустя пять дней работы на шахте возобновились досрочно. Тоже по решению суда.. А сегодня, спустя месяц с небольшим - произошла авария, в которой погибли и пострадали люди.

Сразу после ЧП прокуратурой Кемеровской области организована проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

- При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения, - сообщила "КП" старший помощник кузбасского прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.