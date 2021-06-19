На кузбассовца с маленьким сыном упало дерево во время свадьбы

Мужчина и ребенок в больнице с травмами разной степени тяжести. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Веселая свадьба, проходившая в новокузнецком парке всесезонного отдыха «Лесная республика», была прервана несчастным случаем: две березы, росшие неподалеку от беседки, где отдыхали гости, не выдержали сильного порыва налетевшего перед собирающейся грозой ветра и упали. Одно из них - прямо на 32-летнего мужчину и его семилетнего сына, которые в этот момент находились на улице.

- Все произошло слишком быстро. Был резкий порыв ветра и дерево рухнуло. До этого там многие стояли. Это просто стечение обстоятельств, - рассказывает очевидица происшествия.

Мужчина до момент приезда скорой помощи оставался без сознания. Очевидцы утверждают, что и отец, и сын были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Косвенно это подтверждает и видео, появившееся в социальных сетях, на котором видно, как нарядные гости растерянно топчутся вокруг лежащего человека, и слышно, как за кадром надрывно воет женщина.

В следственном комитете Кузбасса, который начал по данному факту доследственную проверку, уточнили, что у пострадавших — травмы различной степени тяжести.

Как отметили в следкоме, сигнал о падении дерева на мужчину и ребенка поступил в 23.00, хотя сам несчастный случай произошел на несколько часов раньше. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение, соответствующее законодательству.