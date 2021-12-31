В Кузбассе задержан подозреваемый в вымогательстве денег у военнослужащих юргинского гарнизона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе задержан подозреваемый в вымогательстве денег у военнослужащих юргинского гарнизона. Это гражданский - местный житель. У задерджанного при обыске нашли наркотики, также полиция изъяла у него тонированный автомобиль без номеров.

О том, что в городе Юрга вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников, с которых получают до 300-400 тысяч рублей в месяц, заявила глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб. По ее словам, деньги платили как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии. Также она отметила, что среди военнослужащих новый вид дедовщины со стороны гражданских лиц стал настолько обыденным, что они смирились с ситуацией.

В минувшем феврале этот житель Юрги уже задерживался по обвинению в вымогательстве у военнослужащих юргинского гарнизона денег, однако спустя полгода, согласно процессуальному законодательству, он был выпущен на свободу.

Новое задержание произошло, по данным издания URA.RU, ссылающегося на источник в правоохранительных органах, благодаря заявлению ещё одного потерпевшего.

После огласки информации от комитета солдатских матерей, СМИ рассказали о том, что военнослужащие-контрактники, в том числе и проходившие службу в Сирии, вынуждены платить «дань» местным криминальным элементам и этническим диаспорам.

Следственному комитету России, а также военной прокуратуре будут предоставлены факты вымогательства денег у военнослужащих военного гарнизона в Кузбассе. Об этом сообщил член Общественного совета при Министерстве обороны России Виктор Баранец в эфире «Радио КП», выразив надежду, что общественников услышат в министерстве обороны и администрации президента России.