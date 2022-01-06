Классический балет и детское интерактивное шоу

Фото: Классический русский балет.

Рецепт исполнения мечты

Смотрим балет по самой реалистичной сказке.

Московская труппа «Классический русский балет» представляет на сцене филармонии Кузбасса свою версию истории Золушки. В постановке Хасана Усманова соединились лучшие хореографические задумки классиков, яркие наряды для гротескных персонажей, изысканные - для знати, а также сказочное платье главной героини.

История Золушки актуальна и в наши дни. Это одна из самых реалистичных сказок о том, как важно трудиться, оставаться добрым человеком и верить, что однажды чудо произойдет. Она постоянно привлекала многих композиторов, на ее основе были написаны и оперы, и балеты в разных странах.

Удивительный мир сказки, грациозные танцы артистов и потрясающая музыка Сергея Прокофьева - это все вас ждет в необычайно красивом балете на сцене филармонии. Сюжет спектакля следует за своим литературным источником и начинается в доме Мачехи, где злая женщина и две ее дочери бесконечно изобретают способы обидеть Золушку. На помощь придет Фея Крестная с четырьмя феями, чтобы преподнести девушке подарки и отправить ее во дворец.

На балу Принц и Золушка влюбляются друг в друга с первого взгляда. Но в полночь все волшебство Феи Крестной исчезает, и девушка скрывается. Но в конце концов Принц счастливо воссоединяется с Золушкой.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

9 января, начало в 12.00

Цена билетов: от 1250 до 2250 рублей

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Фото: Кузбасскино.

Игра, квест и мультфильм

Ведем ребенка на новогоднее интерактивное шоу.

В самые волшебные новогодние каникулы Кузбасскино подготовило для юных кемеровчан и гостей города интерактивное шоу «Мульт BOOM»! Его участники окунутся в сказочную новогоднюю атмосферу и поучаствуют в современных играх. «Мульт BOOM» - это квест с любимыми персонажами и героями, забавными испытаниями на логику и внимание, веселыми конкурсами и заданиями, поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки!

В финале программы каждый ребенок получит подарок от доброго волшебника за новогодний костюм и стихотворение. Мероприятие завершится просмотром новогоднего фильма. Кинопрограмма рассчитана на разную возрастную категорию и проводится от трех человек в определенное время. Поэтому предварительная запись обязательна.

Записывайтесь всей семьей или друзьями и заряжайтесь новогодним настроением на весь год! А яркие и красочные фотографии с интерактивного шоу будут вам всегда напоминать о приятных минутах, которые подарит «Мульт BOOM».

Кузбасскино

пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-44-10

6, 7, 8, 9 января, начало в 11.00, 14.00 и 17.00

Цена билетов: 250 рублей