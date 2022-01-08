Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в кузбасском пансионате «Золотой век»

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух и более лиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 8 января в СНТ «Печатник» загорелся пансионат «Золотой век». И несмотря на то, что горело всего 10 кв. м., а автоматическая пожарная сигнализация сработала в штатном режиме, погибли четыре человека. 48 человек успели эвакуировать. Среди них были 16 пациентов, не способных самостоятельно передвигаться.

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, а также повлекшее смерть двух и более лиц. Известно, что погибшие - трое мужчин и одна женщина 87 лет. Сейчас устанавливается причина их смерти и причина пожара. По предварительным данным, ею могла стать неисправность электропроводки, которая и загорелась в результате короткого замыкания.

Фото: Следственный комитет по Кемеровской области.

Также Следственный комитет сообщает, что следователи нашли индивидуального предпринимателя, владеющего пансионатом, и работают сейчас с ним. Кроме того, изъяты документы, которые могут помочь следствию.

Помимо этого, по информации ТАСС стало известно, что директора «Золотого века» штрафовали за неоднократные нарушения техники безопасности и их не устранение.